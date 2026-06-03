وزير الصحة: إيفاد أطباء مصريين متخصصين في أمراض القلب للعمل بمستشفيات موريتانيا

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الحسين ولد سيدي عبد الله، سفير موريتانيا لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين.

ورحب الوزير بالسفير والوفد، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان تاريخًا مشتركًا حافلًا بالتعاون والإنجازات، مشددًا على حرص مصر على تعميق أواصر الشراكة وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني للجانب الموريتاني في المجال الصحي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن اللقاء استعرض مستوى الإنجاز في ملفات التعاون القائمة، وتناول تعزيز الشراكة في مجالات التدريب وبناء القدرات، ونقل الخبرات المصرية، وتقديم الاستشارات الفنية في مختلف القطاعات الصحية، كما شمل استمرار التعاون في ملف الدواء، حيث وجّه الوزير بتنسيق زيارة للسفير والوفد إلى الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) للاطلاع على منظومة الإنتاج الدوائي المصري.

تعزيز التعاون في الملف الوقائي

وتطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون في الملف الوقائي والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، إلى جانب تفعيل السياحة العلاجية من خلال استقبال المرضى الموريتانيين في مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وإيفاد أطباء مصريين متخصصين في أمراض القلب للعمل في المستشفيات الموريتانية.

من جانبه، أعرب السفير الموريتاني عن بالغ تقديره للترحيب المصري وللدعم المستمر الذي تقدمه مصر لبلاده، مشيدًا بتطور القطاع الصحي المصري ودوره الرائد في مساندة الدول العربية والأفريقية.

حضر اللقاء الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، ومحمد المحبوبي، مستشار أول بالسفارة الموريتانية.