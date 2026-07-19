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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد وفاته .. آخر تصريحات أحمد جلال عبد القوي تكشف أحلامه الفنية التي لم تكتمل

الفنان الراحل أحمد جلال عبد القوي
الفنان الراحل أحمد جلال عبد القوي
أوركيد سامي

أعاد رحيل الفنان أحمد جلال عبد القوي إلى الواجهة آخر تصريحاته التلفزيونية في برنامج كلام الناس ، والتي تحدث خلالها عن مشواره الفني وأحلامه التي كان يسعى لتحقيقها، قبل أن يرحل بعد صراع مع مرض السرطان، تاركًا حالة من الحزن بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وكان أحمد جلال عبد القوي قد توفي خلال الساعات الماضية، بعد معاناة مع ورم سرطاني في منطقة الحجاب الحاجز، وذلك عقب إعلان إصابته بالمرض مؤخرًا، حيث طلب من جمهوره الدعاء له، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة.

وفي آخر لقاء تلفزيوني له، كشف الفنان الراحل عن عشقه الكبير للنادي الأهلي، قائلًا: "أنا أهلاوي جدًا"، مؤكدًا أنه من أكثر المشجعين المتابعين للفريق، وأنه يحرص على مؤازرته باستمرار.

كما تحدث عن حياته بعيدًا عن التمثيل، موضحًا أنه يمتلك مشروعًا خاصًا إلى جانب الفن، لكنه كان يتمنى العودة بقوة إلى الساحة الفنية، من خلال أعمال جديدة تعيده إلى جمهوره.

وأكد أحمد جلال عبد القوي خلال اللقاء أنه كان يحلم بالعمل مع الفنان محمد رمضان، مشيرًا إلى أنه يحب الأعمال التي يقدمها ويتمنى الوقوف أمامه في عمل فني، كما أعرب عن رغبته في التعاون مع المخرج محمد سامي، والمخرج شريف عرفة، والفنان محمد هنيدي، والفنانة منة شلبي، والفنانة نيللي كريم، والفنان ماجد الكدواني، معتبرًا أن العمل مع هؤلاء يمثل خطوة مهمة لأي فنان.

وكشف الراحل أيضًا عن أكثر الأعمال قربًا إلى قلبه، مؤكدًا أن مشاركته في فيلم "حسن ومرقص" تُعد من أبرز المحطات في مشواره الفني، لما حمله العمل من قيمة فنية كبيرة، إلى جانب مشاركته مع نخبة من نجوم السينما.

وعلى مدار مشواره، شارك أحمد جلال عبد القوي في عدد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا جماهيريًا، من بينها حضرة المتهم أبي، والليل وآخره، وحديث الصباح والمساء، والمرسى والبحر، ونجح في ترك بصمة لدى الجمهور.

وقبل وفاته بثلاثة أيام فقط، نشر الفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" عبارة مؤثرة كتب فيها: "مسألة وقت"، وهي الكلمات التي أعاد الجمهور تداولها بكثافة بعد إعلان وفاته، معتبرين أنها كانت رسالة وداع مؤثرة.

ورغم رحيله، تبقى تصريحات أحمد جلال عبد القوي شاهدة على طموحه الكبير ورغبته في العودة إلى التمثيل وتقديم أعمال جديدة، إلا أن المرض أنهى رحلته قبل أن يتمكن من تحقيق تلك الأحلام، لتظل أعماله وذكرياته حاضرة في قلوب محبيه.

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