إسرائيل تشجّع الأرجنتين | تصريحات رسمية لنتنياهو وبن غفير وساعر لدعم رفقاء ميسي .. ماذا قالوا؟

تحوّل نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا إلى ما هو أبعد من مجرد مواجهة كروية، بعدما دخل مسؤولون إسرائيليون على خط الحدث بإعلانات دعم صريحة لمنتخب "التانجو"، في ظل التقارب السياسي بين تل أبيب والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، مقابل استمرار التوتر مع الحكومة الإسبانية بسبب مواقفها المنتقدة لإسرائيل.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه للمنتخب الأرجنتيني قبل المباراة النهائية، خلال استقباله السفير الأرجنتيني لدى إسرائيل، الحاخام شمعون أكسل واهنيش.

ووفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو، نقل السفير رسالة من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي وصفه نتنياهو بـ"الصديق"، ليرد قائلاً: "خافيير، أنت صديق حقيقي... ندعمك وندعم الأرجنتين، بما في ذلك في مباراة الغد. بالتوفيق".

ويأتي هذا الموقف في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع حكومة نتنياهو بالرئيس الأرجنتيني، المعروف بتأييده لإسرائيل وتعزيز التعاون معها، في وقت تشهد فيه العلاقات الإسرائيلية الإسبانية توتراً على خلفية انتقادات مدريد المتكررة للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

بن غفير: "أحبوا من يحب إسرائيل"

ولم يقتصر الدعم الإسرائيلي على نتنياهو، إذ أثار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جدلاً واسعاً بعدما نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مركبة يظهر فيها قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب الرئيس خافيير ميلي أمام حائط البراق في القدس، احتفالاً بتأهل الأرجنتين إلى النهائي.

وأرفق بن غفير الصورة بعبارة: "أحبوا من يحب إسرائيل"، في إشارة إلى مواقف ميلي الداعمة لإسرائيل منذ توليه الرئاسة، والتي شملت زيارات متكررة إلى إسرائيل وتعزيز العلاقات الثنائية ودعمها في عدد من المحافل الدولية.

وسبق ذلك منشور آخر لبن غفير عقب تأهل الأرجنتين على حساب إنجلترا في نصف النهائي، كتب فيه: "هل على حقاً أن أشرح لكم لماذا أدعو من كل قلبي أن يفوز المنتخب الأرجنتيني الليلة ويبلغ النهائي؟.. التقدير لمن يستحقه، والآن نمضي بإيمان نحو النهائي".

ساعر ينضم إلى موجة التشجيع

بدوره، شارك وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في موجة الدعم، إذ كتب عبر منصة "إكس": "كيف تقول الأغنية؟ إنها عائدة إلى الديار. نعم، إنها كذلك. إنها عائدة إلى الديار إلى الأرجنتين. هيا يا أرجنتين!"، احتفاءً بتأهل المنتخب إلى المباراة النهائية.

كما انضم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى التفاعل، موجهاً التهنئة للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بعد التأهل، وكتب: "قد لا أتمكن من دخول المملكة المتحدة لأنني أضع حداً لفكرة الدولة الفلسطينية، لكن هدفين سجلا ببراعة. خافيير، تهانينا يا صديقي!".

نهائي بطابع سياسي

واكتسب نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا أبعاداً سياسية ورمزية، مع ربط العديد من التعليقات بين المواجهة الرياضية والمواقف السياسية للبلدين تجاه إسرائيل، ليصبح الحدث الكروي محط اهتمام سياسي وإعلامي، في ظل الدعم العلني الذي أعلنه عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين لرفقاء ليونيل ميسي قبل المباراة المرتقبة.