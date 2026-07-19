«من أجلك ومن أجل الشارع».. لامين يامال يستعيد ذكريات طفولته برسالة مؤثرة

شارك نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، لامين يامال، متابعيه عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، بصورة نادرة من طفولته، وذلك من خلال خاصية “ستوري”.

وأرفق يامال، الصورة، برسالة قصيرة حملت معاني الإصرار والطموح، حيث كتب: “من أجلك ومن أجل الشارع”، مشيرًا إلى الدافع الذي يحركه لمواصلة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأثارت الرسالة تفاعلًا واسعًا بين جماهير اللاعب، التي اعتبرت أن “يامال” يستحضر بداياته، ويؤكد تمسكه بجذوره رغم النجاحات الكبيرة التي حققها في سن مبكرة.

ويواصل لامين يامال لفت الأنظار داخل المستطيل الأخضر وخارجه؛ حيث يحرص باستمرار على مشاركة لحظات من حياته ورسائل تعكس رحلته الكروية وتطوره منذ الطفولة وحتى وصوله إلى مصاف نجوم كرة القدم العالمية.