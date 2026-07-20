النفط يتجاوز 90 دولارًا مع تصاعد المواجهة بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2% لتتجاوز مستوى 90 دولارًا للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقييد شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.09 دولار، أو بنسبة 2.37%، إلى 90.19 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو، مواصلة مكاسبها بعد ارتفاعها بنسبة 15.9% الأسبوع الماضي، في أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 84.20 دولارًا للبرميل، بزيادة بلغت 1.71 دولار، أو 2.07%، ليسجل أعلى مستوى منذ 12 يونيو. وارتفعت أسعار أقرب العقود استحقاقًا بنسبة 15.5% الأسبوع الماضي، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ أوائل مارس.

وتصاعدت حدة الصراع في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما نفذت الولايات المتحدة الليلة التاسعة على التوالي من الهجمات ضد إيران، في حين أفادت كل من الكويت والبحرين، الحليفتين للولايات المتحدة، بتعرضهما لمزيد من الضربات الإيرانية.

وقال محللو بنك آي إن جي، في مذكرة صدرت يوم الاثنين: “اخترق خام برنت مستوى 90 دولارًا للبرميل صباح اليوم، مع عدم وجود أي مؤشرات على تراجع التصعيد في منطقة الخليج.”

وأضافوا: “تواصل الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات، التي أصبحت توقع خسائر بشرية في الجانبين. وإذا استمر هذا التصعيد دون احتواء، فقد نعود إلى أجواء تشهد هجمات واسعة النطاق في مختلف أنحاء الخليج.”

وذكر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إن ناقلتي نفط انفجرتا وتوقفتا عن الحركة بعد محاولتهما عبور ما وصفه بمسار جنوبي غير آمن عبر مضيق هرمز، مدعيًا أن الجيش الأمريكي شجعهما على استخدام هذا الممر.

وخلال الأيام الأخيرة، استهدف الجانبان حركة الملاحة البحرية، إذ قالت الولايات المتحدة إنها تفرض حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، بينما قالت إيران إنها تستهدف السفن التي تنتهك قواعدها الخاصة بالملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بأن إحدى السفن اشتعلت فيها النيران شمال غربي منطقة كومزار العمانية.

وقال أماربريت سينج، المحلل في بنك باركليز، في مذكرة: “ستوفر الأيام والأسابيع المقبلة صورة أوضح بشأن المستوى المستدام لصادرات النفط من المنطقة في ظل تجدد الحصار من الجانبين.”

وأضاف: “في الوقت الحالي، نعتقد أن أسواق النفط لا تزال تتعامل بقدر كبير من الهدوء مع التداعيات المحتملة على المخزونات، التي أصبحت، على عكس ما كانت عليه في بداية الحرب، عند أكثر مستوياتها تشددًا خلال السنوات الخمس الماضية.”

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم الأحد، مقارنة مع 8 سفن في اليوم السابق.

كما أظهرت البيانات أن ما لا يقل عن 3 ناقلات للمنتجات النفطية وناقلة عملاقة جدًا للنفط الخام دخلت المضيق منذ يوم الجمعة لتحميل شحنات النفط.