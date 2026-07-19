قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 38
وزيرا خارجية مصر واليونان يتفقان على دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة
إذا صبرت فلا تشكُ.. خالد الجندي يحذر: الشكوى تفسد الصبر دون أن تشعر
روبيو يؤكد على دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي
تعديل برنامج معسكر الأهلي في إسبانيا.. وإلغاء وديتي جيرونا وإسبانيول
لامين يامال على موعد مع التاريخ في نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين
ثروت الخرباوي: تمويل الإخوان يأتي من مؤسسات وشركات دولية مع إسرائيليين
بعد تداول الواقعة.. القبض على المتهم بإجبار نجلته من الزواج من شخص عربي
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوها على صدى البلد قريباً
الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف الرخصة الأفريقية.. وآخر فرصة تنتهي بعد 6 أيام
حريق بمحول كهرباء في فيصل بسبب القمامة.. والأهالي يناشدون محافظ الجيزة بالتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تحرك آبل.. شعبة المحمول: السوق المصرية لم تعد تتحمل زيادات جديدة في أسعار الهواتف

محمول
محمول
ولاء عبد الكريم

أكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة، أن اتجاه شركة آبل إلى رفع أسعار أجهزتها في بعض الأسواق العالمية، ومنها اليابان، قد يمتد تدريجيًا إلى أسواق أخرى، من بينها السوق المصرية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن عالميًا.

وأوضح الحداد أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد خلال الفترة الماضية زيادات سعرية متتالية من جانب عدد من الشركات، رغم أن شركات عالمية كبرى مثل آبل لم تكن قد اتخذت أي خطوات لرفع الأسعار إلا مؤخرًا، وهو ما يعكس أن موجة الارتفاعات بدأت قبل تحركات الشركة الأمريكية.

وأشار إلى أن نقص بعض المكونات الإلكترونية، وفي مقدمتها شرائح الذاكرة (DDR RAM)، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن، يمثلان من أبرز العوامل التي دفعت أسعار الهواتف إلى الارتفاع، خاصة في الفئات الاقتصادية والمتوسطة، مؤكدًا أن هذه الفئات أصبحت الأكثر تأثرًا بالزيادات الأخيرة.

وأضاف أن الهواتف الاقتصادية أصبحت على وشك الاختفاء تدريجيًا من السوق المصرية، نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي فرضتها أغلب الشركات، وهو ما حدّ من قدرة المستهلك على شراء الأجهزة منخفضة التكلفة.

وأكد الحداد أن تجار المحمول أصبحوا في مواجهة مباشرة مع المستهلك، ويتحملون جانبًا كبيرًا من الغضب والانتقادات بسبب ارتفاع الأسعار، رغم أنهم لا يملكون سلطة تحديد أسعار الأجهزة، وإنما يلتزمون بقوائم الأسعار التي تضعها الشركات المصنعة والوكلاء، لتصبح قرارات التسعير الصادرة عن الشركات عبئًا يتحمله التاجر أمام العملاء.

وأوضح أن السوق لم يعد قادرًا على استيعاب زيادات جديدة، في ظل تراجع القوة الشرائية وانخفاض معدلات المبيعات، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى خروج عدد من الموزعين والتجار من السوق بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، بما يشمل الإيجارات والرواتب والمصروفات التشغيلية.

وانتقد رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة استمرار بعض الشركات في إجراء زيادات متكررة، إلى جانب إلزام الموزعين بالحصول على أجهزة مرتفعة السعر ضمن باقات البيع، معتبرًا أن هذه الممارسات تضاعف الضغوط على التجار وتؤثر سلبًا في حركة السوق.

كما أشار إلى أن كثيرًا من الموزعين يلجأون إلى الاعتماد على ما وصفه بـ"الحوافز شبه الوهمية" التي تمنحها بعض الشركات لتحفيز المبيعات، مؤكدًا أنها لا تنعكس بصورة حقيقية على الأسعار النهائية للمستهلك، ولا تحقق الأثر المطلوب في تنشيط حركة البيع.

وطالب الحداد الشركات بمراجعة سياسات التسعير والوصول إلى آليات أكثر عدالة تحقق التوازن بين الشركات والموزعين والمستهلكين، بما يسهم في استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الموزعين والتجار يمثلون البنية الأساسية لنجاح أي علامة تجارية، وأن الحفاظ على استمرارية هذه المنظومة يصب في مصلحة جميع أطراف السوق.

التليفونات الهواتف الذكية ابل زيادة الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

ترشيحاتنا

نوال الزغبي

نوال الزغبي تشارك جمهورها صورًا من حفلها في تونس

تامر عاشور

تامر عاشور يتصدر الترند بـ برومو "مراية الحب".. الجمهور يتفاعل مع قبل طرح الألبوم

حسن شاكوش وأوكا

أول تعاون بين شاكوش وأوكا.. مفاجأة غنائية تثير تساؤلات الجمهور

بالصور

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

استدعى لرمضان واستغلي الصيف.. طريقة تجفيف التين في المنزل| في الفرن والشمس

التين المجفف
التين المجفف
التين المجفف

حضور جماهيري ضخم.. حكيم يحيي واحدة من أقوى سهرات مهرجان دقة الدولي

حكيم
حكيم
حكيم

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد