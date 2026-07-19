إضافة 20 سرير عناية متوسطة في وحدة الاستقبال والطوارئ بمستشفيات جامعة المنيا

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أعمال التوسع الجديدة بوحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية، بإضافة 20 سريرًا للعناية المتوسطة، ليرتفع إجمالي عدد الأسرة بالوحدة إلى 120 سريرًا، منها 30 سريرًا للعناية المركزة، بما يمثل إضافة لقدرات المستشفيات الجامعية في التعامل مع الحالات الحرجة وحوادث الطرق والإصابات المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التوسع لمواكبة الزيادة في أعداد المترددين على أقسام الطوارئ والتي بلغ التردد عليها العام الماضي بالإضافة إلي التردد لي العيادات الخارجية ما يزيد عن 1.25 مليون متردد، ويعزز قدرتها على تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

أوضح الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن وحدة الاستقبال والطوارئ تضم معملًا متكاملًا، وبنكًا للدم، وصيدلية للطوارئ، ووحدة أشعة حديثة تشمل جهاز الأشعة المقطعية، والأشعة التليفزيونية، والدوبلر، والأشعة الرقمية والعادية، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات مجهزة بالكامل، و3 وحدات للعناية المتوسطة، وغرف لإقامة المرضى حتى استقرار حالتهم، إلى جانب أطقم طبية وتمريضية مؤهلة تعمل على مدار الساعة.

وأضاف أن تكامل هذه الإمكانات داخل مبنى واحد يختصر زمن التشخيص والتدخل الطبي، ويرفع جاهزية المستشفى للتعامل مع مختلف الحوادث والحالات الحرجة

رافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح الدكتور إيهاب رفعت، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن الشوربجي، مدير المستشفى الجامعي، والدكتور طارق عبد المنعم، مدير مستشفى الطوارئ.