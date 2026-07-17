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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غضب الطبيعة ضد ميسي ويامال.. الحرائق تخنق نيوجيرسي قبل نهائي أسبانيا والأرجنتين

دخان حرائق الغابات يغطي الأجواء حول تمثال الحرية في نيويورك،
دخان حرائق الغابات يغطي الأجواء حول تمثال الحرية في نيويورك،
القسم الخارجي

أفادت عدة منصات متخصصة في قياس جودة الهواء بأن مستويات تلوث الهواء في نيوجيرسي بولاية نيويورك، التي تستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، سجلت يوم أمس 16 يوليو مستوى "غير صحي للفئات الحساسة"، وفقا لوكالةرويترز.

وقال خبير الأرصاد في "أكيوويذر" أليكس داسيلفا في تصريحات لوكالة رويترز: "المناطق ذات الكثافة العالية للدخان قد تسبب مشاكل تنفسية، لذلك يُفضل للأشخاص الأكثر حساسية أو الذين يعانون من أمراض تنفسية البقاء في الداخل لأطول فترة ممكنة".

وأضاف: "من المتوقع هطول أمطار غزيرة يوم السبت ستسهم في تشتيت جزء كبير من الدخان، فيما ستمر جبهة هوائية باردة صباح الأحد لتطرد ما تبقى منه".

من جانبها، أكدت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول يوم الخميس أن الدخان تسبب في أوضاع جوية غير صحية في أنحاء الولاية، ودعت المواطنين إلى ملازمة منازلهم قدر الإمكان.

مخاطر صحية تهدد اللاعبين والجماهير

ويُنتظر أن يستقبل الاستاد المكشوف في نيويورك - نيوجيرسي أكثر من 80 ألف متفرج لمتابعة المباراة النهائية التي ستجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

كما تشير التقديرات إلى أن نحو 50 ألف شخص سيتابعون اللقاء من سنترال بارك في مانهاتن عبر الشاشات العملاقة.

وفي المقابل، حذر خبراء من أن استمرار الأجواء الحارة والمشوبة بالدخان يوم الأحد قد يشكل تحدياً بدنياً للاعبين المشاركين في النهائي.

وحذر خبراء من المخاطر الصحية المحتملة على اللاعبين في حال استمرار الأجواء الضبابية والحارة يوم الأحد، مؤكدين الحاجة إلى إجراءات ترطيب وتبريد مكثفة. 
وقال الدكتور فين جوبتا، أخصائي أمراض الرئة وعضو مجلس إدارة جمعية الرئة الأمريكية: "لن تكون جودة الهواء سيئة فحسب، بل سيئة للغاية، ومع ارتفاع الحرارة سيتعرض القلب لضغط شديد. هذا المزيج يشكل ضربة خطيرة للجسم البشري، ويصبح الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية أمراً ضرورياً".

وأشار جوبتا إلى أن فترتي الترطيب المعتادتين في كل مباراة قد لا تكونان كافيتين لضمان سلامة اللاعبين. كما نصح المشجعين الذين يعانون من مشاكل صحية بارتداء الكمامات داخل الملعب، أو حتى التفكير في بيع تذاكرهم ومشاهدة المباراة من المنزل. 
وتابع: "إذا كنت تعاني من ضعف في جهاز المناعة لأي سبب، فمن الأفضل متابعة المباراة من المنزل بدلاً من الحضور الشخصي في حال ساءت جودة الهواء يوم الأحد". 
في المقابل، رأى داسيلفا أن الخطر على المتفرجين سيكون أقل بحلول موعد انطلاق المباراة في الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة 19:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد، مع توقع تحسن الأجواء وتراجع تأثير الدخان مع دخول عطلة نهاية الأسبوع.

أمطار متوقعة لتبديد دخان الحرائق

من المتوقع أن تساهم الأمطار المرتقبة في التخفيف من آثار دخان حرائق الغابات الذي غطى أجواء نيويورك، وذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس العالم يوم الأحد، لكن الخطر لا يزال قائمة.

وغطى الدخان المنبعث من حرائق الغابات الكندية معظم مناطق شمال شرق الولايات المتحدة، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية، إلا أن خبراء الأرصاد توقعوا أن تساعد جبهة هوائية باردة متوقعة نهاية الأسبوع على تبديد الضباب الدخاني في الوقت المناسب لاستضافة الاستاد المكشوف في منطقة نيويورك - نيوجيرسي للمباراة النهائية.

وشهدت مدينة نيويورك خلال الأسبوع الماضي تأثيرات مباشرة لحرائق الغابات، حيث أصدرت السلطات المحلية تنبيهاً حثت فيه السكان على تقليل الأنشطة الخارجية الشاقة وأخذ فترات راحة متكررة.

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