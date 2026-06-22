ميسي على أعتاب كتابة التاريخ.. رقمـان قياسيان ينتظران أسطورة الأرجنتين في كأس العالم

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم ليلة جديدة قد تشهد كتابة فصل استثنائي في مسيرة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي يقف على بعد خطوة واحدة من تحطيم رقمين تاريخيين في كأس العالم.

وبات ميسي بحاجة إلى تمريرة حاسمة واحدة فقط ليصبح اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ البطولة، مواصلاً تعزيز إرثه كأحد أعظم صناع اللعب الذين شهدتهم الملاعب.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ يحتاج قائد المنتخب الأرجنتيني إلى هدف واحد فقط لينفرد أيضاً بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية التي حققها خلال مسيرته الحافلة.

ويخوض ميسي المباراة المقبلة ضد منتخب النمسا مساء اليوم / الاثنين / وسط طموحات كبيرة لمواصلة قيادة منتخب الأرجنتين في مشواره بالمونديال، بينما تتجه الأنظار إلى ما إذا كان سيتمكن من استغلال الفرصة لتدوين اسمه في سجلات البطولة بحروف من ذهب.

ومع كل ظهور جديد للنجم الأرجنتيني، يواصل ميسي الاقتراب أكثر من ترسيخ مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ كأس العالم، في رحلة استثنائية لا تزال فصولها مستمرة.