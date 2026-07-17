نعم حقيقية.. اليونيسيف تكشف سر الصورة التاريخية لميسي ولامين يامال

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن حقيقة الصورة التي عادت للانتشار مجددا بين نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعب الشاب مهاجم المنتخب الإسباني لامين يامال وهو طفل صغير.



وقال منظمة اليونيسيف في منشور لها "نعم، تلك الصور التي شاهدتموها حقيقية"، مضيفة "قبل أكثر من ١٨ عامًا، التقى الطفل لامين يامال ووالدته شيلا بليونيل ميسي في جلسة تصوير لجمع التبرعات لصالح اليونيسف".



وأوضحت المنظمة الأممية "اليوم، تُلهم إنجازاتهما في الملعب الملايين أما خارج الملعب، فيستخدم كل من ميسي ولامين يامال صوتيهما ومنصاتهما كسفراء للنوايا الحسنة لدى اليونيسف لدعم الأطفال والدفاع عن حقوقهم في جميع أنحاء العالم".



وتابعت "الهدف؟ أن ينجو كل طفل، وينمو، ويحقق كامل إمكاناته، ونحن فخورون بانضمامهما إلى فريقنا".

وعادت الصورة للتداول مؤخرا بعد صعود كلا المنتخبين الأرجنتين وإسبانيا إلى نهائي كأس العالم الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وينتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية للظفر بأكبر بطولة كرة قدم في العالم.