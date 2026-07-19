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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيهاب عبدالعال: تطبيق "رفيق" يحمي معتمري مصر ويواجه السماسرة.."خاص"

العمرة
العمرة
محمد الاسكندرانى

قال ايهاب عبدالعال أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تنظيم عملية دخول أو خروج المعتمرين إلكترونيًا عبر استحداث تطبيق "رفيق" وفقًا للضوابط والإجراءات الجديدة المنظمة لـ العمرة، تجربة يخضوها القطع نجحت سنستمر بها أو نعدل عليها لصالح القطاع.

تطبيق رفيق وضوابط العمرة الجديدة


أكد إيهاب في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حال عدم نجاح تجربة تطبيق رفيق سيتم عقد اجتماع مع الجهة الإدارية وسيتم إجراء التعديلات اللازمة لصالح المواطن والدولة والشركات السياحية.


أشار أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن النظام الالكتروني الجديد "رفيق" سيواجه عمل سماسرة العمرة، مؤكداً من أجل حماية صناعة السياحة في مصر مشدداً علينا مجارة العالم في التطور.

تابع أن شكوى المواطنين لشركات السياحة عبر تطبيق "رفيق" حق ولكن يجب التحقق منه من قبل الجهة الإدارية “وزارة السياحة والآثار”، وحال ثبوت الخطأ يجب اصلاحه فوراً.

يذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار اعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إحكام تنظيم الموسم الجديد، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة الميدانية والرقمية منذ بداية توقيع المعتمر لعقد الرحلة وحتى عودته إلى أرض الوطن.

وأكد شريف فتحي، أن ضوابط موسم العمرة الجديد تمثل نقلة نوعية في تنظيم منظومة رحلات العمرة وجاءت ثمرة مراجعة شاملة لتجربة المواسم السابقة، حيث تتضمن عدداً من البنود والإجراءات الجديدة التي تُطبق لأول مرة، بما يحقق مزيداً من التنظيم والمرونة، مع التوازن بين الحفاظ على حقوق كل من المعتمرين المصريين وشركات السياحة الجادة والملتزمة، ويُسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

كما أشار إلى أن الضوابط تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات المتابعة والرقابة، من خلال التوسع في استخدام أحدث الحلول التكنولوجية، بما يضمن مزيداً من الحوكمة والشفافية، وسرعة متابعة تنفيذ البرامج والتدخل الفوري لمعالجة أي ملاحظات. 

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