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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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شروط التقديم في الكلية الحربية 2026.. الحد الأدنى للقبول واختبارات الالتحاق والأوراق المطلوبة

التقديم في الكلية الحربية 2026
التقديم في الكلية الحربية 2026
خالد يوسف

مع فتح أبواب الأمل لجيل جديد من حماة الوطن، يتصدر تنسيق الكلية الحربية لعام 2026 واختباراتها محركات البحث، حيث تمثل البوابة الذهبية لمستقبل مفعم بالشرف والتضحية؛ لذا، نقدم لك الدليل الكامل للحد الأدنى للقبول، والأوراق المطلوبة، وخطوات اجتياز الاختبارات لتضمن مقعدك في مصنع الرجال وعرين الأبطال.

موعد فتح باب التقديم في الكلية الحربية 2026

أوضحت القوات المسلحة، أنه سيتم فتح باب التقديم في الكلية الحربية بالنسبة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025/2026، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة ويستمر حتى يوم 27 أغسطس 2026.

موعد بدء سحب ملفات التقديم في الكلية الحربية 2026

وأشارت القوات المسلحة، أنه يتم فتح باب سحب الملفات واختبار السمات أمام طلاب الثانوية العامة دفعة 2026، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 أغسطس، ويستمر سحب الملفات وأداء الاختبارات حتى يوم 30 أغسطس.

تنسيق الكلية الحربية 2026

وحددت القوات المسلحة، الحد الأدنى لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها «العلمي والأدبي»، وتأتي النسبة المئوية للقسم العلمي 65% فأكثر، القسم الأدبي 70% فأكثر.

اختبارات الالتحاق بالكلية الحربية

-الكشف الطبي.

-الإختبار الرياضي.

-الإختبار النفسي.

-الإختبار النفسي المتقدم.

-الكشف الطبي المتقدم.

-الإختبار الرياضي المتقدم والإختبار التفضيلي.

-الإختبار الشخصي.

شروط التقديم في الكلية الحربية 2026

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يقل الطول عن 170 سم.

- أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

- ألا يزيد السن في شهر نوفمبر عن 21 عامًا.

- من أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

- ألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة.

- أو يكون الطالب حاصل على ما يعادلها شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات.

- أو أن يكون حاصل على المؤهل الجامعي في عام 2026 أو 2025 فقط.

- أن يكون مُقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2025.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

- أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية.

- ألا يكون قد استقال أو فُصل تأديبيًا من أي «كلية - معهد - مدرسة» عسكرية / مدنية.

- ألا يكون قد أُعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

- أن يجتاز اختبار السمات الشخصية بنجاح.

- أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة.

- أن يجتاز بنجاح اختبارات اللياقة البدنية.

- أن يجتاز الاختبارات النفسية المختلفة.

- أن يجتاز بتفوق اختبار المعلومات العامة.

- أن يجتاز بتفوق الاختبار التفضيلي «اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي - الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - الأحياء» طبقاً للكلية المرشح لها.

- أن يجتاز الاختبارات الطبية المتقدمة.

- أن يجتاز الاختبار الشخصي وفقًا لتقييم لجنة الاختبار، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

- أن يتقدم بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم.

- أن تكون المستندات المُدرجة في أوراق القَبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية.

- أن يكون حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس « المعاهد العليا أو الأكاديميات».

الكلية الحربية 2026 شروط التقديم في الكلية الحربية 2026 القوات المسلحة خريجي الثانوية العامة فتح باب التقديم في الكلية الحربية

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