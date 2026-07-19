تجميل صورة إسرائيل.. تل أبيب تنفق مئات الملايين للتأثير على الأمريكيين

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن 69% من البالغين الأمريكيين لديهم رأي سلبي تجاه الحكومة الإسرائيلية، لذا فقد أنفقت إسرائيل مبلغاً قياسياً على الدعاية الإسرائيلية بلغ حوالي 730 مليون دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف المبلغ المسموح به في عام 2025.



أضافت الصحيفة الأمريكية أن إسرائيل دفعت ما لا يقل عن 730 مليون دولار لشركات مقرها الولايات المتحدة لتحسين مكانتها لدى الأمريكيين.

وأكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية استعانت بست شركات على الأقل للمساعدة في جهودها للتأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة لصالحها. وأضاف أن ما لا يقل عن 36 شخصًا جديدًا، كثير منهم في مجال التسويق، سجلوا كوكلاء أجانب لإسرائيل.



يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث في يوليو أن 42% من البالغين الأمريكيين لديهم رأي سلبي تجاه الشعب الإسرائيلي، و69% لديهم رأي سلبي تجاه الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ميزانية إسرائيل لعام 2026 لتحسين صورتها ومكانتها العالمية تجاوزت 700 مليون دولار.

وفي عام 2025، تلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية 150 مليون دولار، إضافةً إلى مخصصاتها لأنشطتها القائمة، وذلك في إطار الدبلوماسية العامة، أو ما يُعرف بالعبرية بـ"هاسبارا".



حملة التأثير الإسرائيلية تتجاوز حدود إيران

وفي عام 2026، خصصت الحكومة الإسرائيلية ما يقرب من 730 مليون دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف المبلغ المخصص في عام 2025.

وصرح نيك كليفلاند-ستوت، الباحث في معهد كوينسي للحكم الرشيد، لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إسرائيل في طريقها لإنفاق أكثر من أي دولة أخرى على التأثير على الرأي العام الأمريكي، وذلك بناءً على الأموال التي تم الكشف عنها للحكومة الفيدرالية الأمريكية هذا العام.

وبحسب التقرير، فقد حصل بارسكيل، الذي يشغل الآن منصب كبير مسؤولي الاستراتيجية في سالم ميديا، على أكثر من 45 مليون دولار لإطلاق سلسلة من الحملات من قبل إسرائيل للمساعدة في تعزيز مكانتها في الولايات المتحدة.

سالم ميديا ​​هي مجموعة إعلامية مسيحية محافظة، وتشتهر باستضافة خبراء محافظين مثل سكوت جينينجز وهيو هيويت ولارا ترامب.



إسرائيل تسعى لكسب تأييد المحافظين للمساعدة في التأثير على الرأي العام الأمريكي المتراجع

ذكرت مجلة تايم أنه بموجب الاتفاقية المبرمة بين هافاس، وهي وكالة إعلانية عالمية، وشركة كلوك تاور إكس التابعة لبارسكيل، ستنتج مجموعة بارسكيل "100 قطعة محتوى أصلية كل شهر، مع توجيه 80% منها على الأقل إلى جمهور الجيل Z عبر منصات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب والبودكاست " .

كما تعهد بـ "تضخيم الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي" إلى جانب الصفقة المذكورة التي تضم سالم ميديا، وسيؤطر جهوده الشاملة على أنها "جهود لمكافحة تصاعد معاداة السامية على الإنترنت".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بارسكيل أخبر المسؤولين الإسرائيليين خلال رحلة عمل في عام 2024 أن الشركات التي بناها كانت "ربما أكبر شيء خارج فوكس نيوز للمساعدة في مكافحة المعلومات المضللة والكراهية اليهودية".

وذكرت مجلة تايم أن بارسكيل وعد بأن الحملة ستنتج "ما لا يقل عن 50 مليون ظهور رقمي شهريًا، بالإضافة إلى التأثير على كيفية تصوير أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من OpenAI و Claude من Anthropic و Gemini من Google لإسرائيل والحرب".

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن جزءًا من عقود بارسكيل كان يتمثل في إرسال نصوص مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى آلاف المواطنين الأمريكيين تحت ستار "مشاركة وجهات النظر وتثقيف الناس حول أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف التقرير أن روبوتات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة بارسكيل قد شاركت روابط لمواقع إلكترونية مثل Allyvia.org، التي أنشأها فريق بارسكيل، لتبادل المعلومات حول التحالف.

وقال بارسكيل، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، إن هدف الذكاء الاصطناعي في الحملة كان استنتاج أكبر المخاوف التي لدى المواطنين الأمريكيين بشأن إسرائيل، ومكافحتها، وتقديم الإجابات إلى الحكومة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية لمجلة تايم إن هدفًا آخر للحملة هو منع أي "محافظين شباب من الانقلاب على إسرائيل"، وهو ما تعتقد الوزارة أن بارسكيل قادر على فعله بشكل فريد.

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى شركة بارسكيل، تستخدم الحكومة الإسرائيلية العديد من الشركات الأخرى لتحسين آراء الأمريكيين عنها.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إحدى المجموعات، التي تحمل اسم "Show Faith by Works"، قدمت وثائق توضح خططًا لإرسال رسائل مؤيدة لإسرائيل إلى حوالي 4 ملايين من أعضاء الكنائس الضخمة وطلاب الجامعات المسيحية في جنوب غرب الولايات المتحدة من خلال حملة تحديد المواقع الجغرافية.

وقالت منظمة "أظهر الإيمان بالأعمال" إنها ستُظهر "ارتباطات إيجابية مع دولة إسرائيل مع ربط السكان الفلسطينيين بالفصائل المتطرفة".

في الحملة المخطط لها والتي تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار، كانت المجموعة تعتزم التواصل مع أسماء كبيرة مثل الممثل كريس برات أو لاعب كرة السلة ستيف كاري.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أيضاً أن إسرائيل أو وكلاء يعملون لصالحها دفعوا مبالغ مالية لمؤثرين من اليمين واليسار لتحسين صورتها العامة، لكنها لم تُفصح عن دفع مبالغ مقابل منشورات محددة.

وأشار التقرير إلى أن المؤثرين المسيحيين ستيفاني وكالب راوس تلقيا 4500 دولار أمريكي من متعاقد مع إسرائيل عام 2025 مقابل "ترويج تسويقي استراتيجي"، لكن الزوجين رفضا التعليق على الأمر.

في حين أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تزال على بعد سنوات، ومع مواجهة أمريكا لانتخابات التجديد النصفي في سبتمبر، فمن الواضح أن إسرائيل تخوض ما يمكن اعتباره معركة شاقة للدفاع عن أهم تحالفاتها.