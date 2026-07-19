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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف الرخصة الأفريقية.. وآخر فرصة تنتهي بعد 6 أيام

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

تواصل إدارة نادي الزمالك تحركاتها المكثفة خلال الأيام الحالية؛ من أجل إنهاء جميع الملفات المالية والقضايا المعلقة، تمهيدًا للحصول على الرخصة الأفريقية التي تتيح للفريق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.

ولم يتبق سوى 6 أيام على انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، والمقرر انتهاؤها في 25 يوليو الجاري، وهو ما دفع مسؤولي القلعة البيضاء إلى تكثيف جهودهم لإنهاء المتطلبات اللازمة قبل غلق باب التقديم.

ويظل ملف المهاجم السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الزمالك السابق، أبرز العقبات التي تواجه النادي، بعدما نجحت الإدارة في تسوية باقي القضايا التي صدرت بشأنها أحكام نهائية قبل نهاية مارس الماضي.

وتجري إدارة الزمالك مفاوضات مع نداي؛ للتوصل إلى اتفاق بشأن مستحقاته المالية، التي تُقدر بنحو 1.7 مليون دولار، سواء من خلال السداد أو التوصل إلى آلية لجدولة المبلغ، بما يضمن إغلاق القضية قبل انتهاء المهلة.

وتأمل إدارة الزمالك في حسم هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لضمان الحصول على الرخصة الأفريقية في الموعد المحدد، وتجنب أي معوقات قد تهدد مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

نادي الزمالك الزمالك دوري أبطال أفريقيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف

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