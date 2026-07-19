عُطل فني يضرب «فيسبوك» .. ورسالة للمستخدمين: «حسابكم غير متاح»

أثار عُطل فني مفاجئ تعرضت له منصة “فيسبوك”، اليوم الأحد، في العديد من المشكلات لدى آلاف المستخدمين وذلك في عدد من الدول ليواجه البعض صعوبة في إمكانية تسجيل الدخول أو تحديث الصفحة الرئيسية لحسابتهم.

وقد ظهرت لدى بعض من المستخدمين رسالة يحمل مضمونها “حسابك غير متاح حاليًا وذلك لسبب يتعلق بالموقع…”، ما يشير إلى وجود خلل مؤقت في المنصة.

وجاء نص الرسالة التي ظهرت للمستخدمين كالتالي:

"Account Temporarily Unavailable. Your account is currently unavailable due to a site issue. We expect this to be resolved shortly. Please try again in a few minutes."