تعديل برنامج معسكر الأهلي في إسبانيا.. وإلغاء وديتي جيرونا وإسبانيول

أجرى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، تعديلات على برنامج المعسكر الخارجي المقرر إقامته في إسبانيا خلال شهر أغسطس المقبل، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني على إلغاء المباراتين الوديتين اللتين كان من المقرر إقامتهما أمام جيرونا وإسبانيول، على أن يخوض الفريق بدلًا منهما مباراتين وديتين أمام فريقين من أندية الدرجة الثانية الإسبانية.

ومن المنتظر أن يختتم الأهلي معسكره الخارجي بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة يوم 19 أغسطس المقبل، على ملعب “كامب نو”، في واحدة من أبرز محطات الإعداد للموسم الجديد.

ويقام معسكر الأهلي في إسبانيا خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس، ويتضمن 3 مباريات ودية، بواقع مباراتين أمام فريقين من دوري الدرجة الثانية الإسباني، ثم مواجهة برشلونة قبل عودة بعثة الفريق إلى القاهرة.

وكانت شركة الأهلي لكرة القدم قد أنهت جميع الإجراءات الخاصة بتنظيم المباراة الودية أمام برشلونة، بعد الاتفاق على الجوانب التنظيمية والتسويقية، إلى جانب الحصول على موافقة المدير الفني الحسين عموتة، الذي يرى أن مواجهة فريق بحجم برشلونة تمثل اختبارًا فنيًا مهمًا يمنح اللاعبين فرصة قوية للاحتكاك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد