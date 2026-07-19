ارتفاع صادرات النفط الخليجية رغم تباطؤ الملاحة في مضيق هرمز

ارتفعت صادرات النفط الخام من دول الخليج خلال النصف الأول من يوليو إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير، قبل أن تتباطأ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إثر أزمة إيران، بحسب بيانات شركة "كبلر".

وارتفعت صادرات السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران بنحو 16% مقارنة بمتوسط يونيو، لتصل إلى 12 مليون برميل يوميا، فيما قدرتها "فورتيكسا" عند 13.06 مليون برميل يوميا.

وأشارت "كبلر" إلى أن الزيادة جاءت بدعم من السعودية وإيران والعراق، بينما سجل العراق أكبر زيادة شهرية بحسب "فورتيكسا"، في حين تراجعت صادرات الإمارات بعد مستويات قياسية سجلتها في يونيو.

وساهمت زيادة الصادرات في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، ما ضغط على أسعار النفط عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو لإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن الاتفاق انهار مطلع يوليو بسبب خلافات حول إدارة الممر المائي.

وأظهرت البيانات تراجع حركة الناقلات عبر المضيق، إذ لم يعبره سوى ثلاث ناقلات يوم الخميس، وهو أدنى مستوى يومي منذ مايو. وقال محلل "كبلر" يوهانس روبال إن تباطؤ النشاط قد يدفع الدول المنتجة إلى خفض الإنتاج مع تراجع كميات النفط المشحونة.