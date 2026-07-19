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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بمساعدة الصليب الأحمر .. الإفراج عن 16 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن الصليب الأحمر نجاحه في الإفراج عن 16 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية حيث وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهيل نقل 17 معتقلا فلسطينيًا أُفرج عنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتعاون مع طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
 

وذكرت اللجنة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن فرقها سهّلت كذلك تواصل المعتقلين المفرج عنهم مع عائلاتهم ولمّ شملهم بهم، مشيرة إلى أنها يسّرت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أُفرج عنهم بهذه الآلية.
 

وأكدت اللجنة أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، مجددة مطالبتها بإبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن احتجازهم، والسماح لها بزيارتهم.
 

وشددت على أن القانون الدولي الإنساني يوجب معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.
 

وأشارت اللجنة إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية، لا تزال تنتظر معرفة أي معلومات عن ذويهم المعتقلين، وسط قلق متزايد على صحتهم وسلامتهم، مؤكدة أنها تواصل حوارها مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.

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