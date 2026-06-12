عطل فني يضرب فيسبوك.. ما القصة؟

تعرض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لخلل تقني مفاجئ، اليوم الجمعة، حيث تعذر وصول العديد من المستخدمين إلى حساباتهم أو استخدام بعض خدماته بشكل طبيعي.

وكشف بعض مستخدمي مواقع التواصل ظهور رسائل مفادها "يرجى التحديث لإعادة المحاولة، الإنترنت لا يعمل مع توقع بحل المشكلة قريبا" وذلك عند محاولة تسجيل الدخول أو تصفح المنصة، إضافة إلى بطء في تحميل الصفحات وتعطل بعض الميزات.

وأثارت هذه الحالة حالة من الارتباك بين المستخدمين، خاصة أن العطل جاء دون أي إعلان رسمي مسبق أو تحديث واضح من الشركة يفسر سبب الخلل. كما أشار بعض المستخدمين إلى أن المشكلة طالت أيضا النسخة عبر المتصفح، حيث يتم تسجيل الخروج بشكل مفاجئ بعد دقائق من الاستخدام.

وحتى هذه اللحظة لم تصدر شركة "ميتا" بياناً رسمياً توضح فيه أسباب هذا الخلل الفني المفاجئ أو المدة المتوقعة لإصلاحه.