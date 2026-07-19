غدا.. رئيس الجابون يلتقي بماكرون في باريس.. وحماية غابات حوض الكونغو على رأس جدول أعمال الزيارة

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا /الاثنين/، الرئيس بريس أوليجي نجويما رئيس جمهورية الجابون، في إطار زيارة دولة إلى فرنسا.

وأوضح قصر الإليزيه- في بيان، اليوم /الأحد/- أن زيارة الرئيس نجويما إلى فرنسا تأتي بعد تلك التي قام بها الرئيس ماكرون إلى الجابون في نوفمبر الماضي، وتهدف إلى تكريس الشراكة المتجددة بين باريس وليبرفيل، التي تركز على التعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة والثقافة والدفاع.

وستتناول المباحثات بين الرئيسين القضايا الإقليمية والعالمية، إضافة إلى قضايا مكافحة تلوث المحيطات وحماية غابة حوض الكونغو، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وأوضح مصدر مطلع بالإليزيه، أن حماية الغابة جانب مهم في المباحثات، فعندما زار الرئيس ماكرون الجابون كان هناك محور خاص بالحفاظ على غابة حوض الكونغو، باعتبارها أحد أكبر النظم البيئية الحرجية في العالم وأحد رئتي الكوكب، وهي “رئة أفريقيا” التي يجب الحفاظ عليها.

وذكر أن فرنسا أطلقت مبادرات في هذا الصدد، من بينها “الحزمة القطرية”، وهي حزمة من المساعدات المالية والتقنية والتكنولوجية من الشركات؛ للمساعدة في الحفاظ على الغابة.

وأضاف المصدر أن تجديد الشراكة بين الجانبين يشمل أيضا الشراكة الأمنية والدفاعية، إذ إن الجابون من الدول التي توجد فيها قاعدة عسكرية فرنسية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة رئيس الجابون إلى فرنسا توقيع سلسلة من الاتفاقيات بين البلدين في قصر الإليزيه.