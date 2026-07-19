استدعى لرمضان واستغلي الصيف.. طريقة تجفيف التين في المنزل| في الفرن والشمس

يعد التين من أشهر أصناف الياميش المستخدم في صنع الخشاف الذي يروى العطش ويعوض الجسم مافقده خلال ساعات الصيام ولكن المشكلة ان سعره مرتفع جدا خاصة في شهر رمضان.

ووفقا لما جاء في موقعThe Spruce Eats نكشف لكم طرق تجفيف التين في المنزل وتخزينه لشهر رمضان الكريم.

التحضير والاختيار

اختر ثمرات التين الناضجة تماماً واغسلها برفق بحيث لاتتفتت منك ثم جففها جيداً باستخدام مناديل ورقية، فالتين لا يتحمل تراكم الرطوبة عليه ويتلف.

يمكنك تجفيف التين كحبات كاملة، أو لنتائج أسرع، قم بتقطيع التين إلى نصفين طولياً.

تجفيف التين في الشمس

إذا كنت في منطقة ذات طقس مشمس وجاف، يمكنك وضع التين على صوانٍ مغطاة بقطعة قماش رقيقة (لحمايته من الحشرات والغبار) في مكان مشمس ومباشر لعدة أيام.

تجفيف التين في الفرن

ضع التين المقطع على صينية (بحيث يكون الجانب المقطوع لأعلى). استخدم أقل درجة حرارة في الفرن مع ضرورة مراقبة الفرن بانتظام.

تستغرق العملية عادة من 8 إلى 12 ساعة حسب حجم الحبات.

تنبيه

التين المجفف يجب أن يكون طرياً ومطاطياً عند الضغط عليه، ولا يجب أن يخرج منه أي سائل عند عصره.

نصائح التخزين

بعد الانتهاء من التجفيف، ضع الفاكهة في وعاء زجاجي كبير واتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوع وقم برج الوعاء يومياً، فهذه العملية تضمن توزيع الرطوبة المتبقية بالتساوي بين جميع الحبات وتمنع العفن.

احفظ الفاكهة المجففة في أوعية محكمة الإغلاق في مكان بارد ومظلم وإذا كنت تخطط لتخزينها لأكثر من بضعة أشهر، يفضل وضعها في الثلاجة أو المجمد.