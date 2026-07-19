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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

استدعى لرمضان واستغلي الصيف.. طريقة تجفيف التين في المنزل| في الفرن والشمس

التين المجفف
التين المجفف
اسماء محمد

يعد التين من أشهر أصناف الياميش المستخدم في صنع الخشاف الذي يروى العطش ويعوض الجسم مافقده خلال ساعات الصيام ولكن المشكلة ان سعره مرتفع جدا خاصة في شهر رمضان.

ووفقا لما جاء في موقعThe Spruce Eats نكشف لكم طرق تجفيف التين في المنزل وتخزينه لشهر رمضان الكريم.

ماذا يحدث لجسمك عند الافطار على التين المجفف فى رمضان؟

التحضير والاختيار 

 اختر ثمرات التين الناضجة تماماً واغسلها برفق بحيث لاتتفتت منك ثم جففها جيداً باستخدام مناديل ورقية، فالتين لا يتحمل تراكم الرطوبة عليه ويتلف.

يمكنك تجفيف التين كحبات كاملة، أو لنتائج أسرع، قم بتقطيع التين إلى نصفين طولياً.

زراعات التين

 تجفيف التين في الشمس

إذا كنت في منطقة ذات طقس مشمس وجاف، يمكنك وضع التين على صوانٍ مغطاة بقطعة قماش رقيقة (لحمايته من الحشرات والغبار) في مكان مشمس ومباشر لعدة أيام.

تجفيف التين في الفرن 

ضع التين المقطع على صينية (بحيث يكون الجانب المقطوع لأعلى). استخدم أقل درجة حرارة في الفرن مع ضرورة مراقبة الفرن بانتظام. 

تستغرق العملية عادة من 8 إلى 12 ساعة حسب حجم الحبات.

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

تنبيه 

 التين المجفف يجب أن يكون طرياً ومطاطياً عند الضغط عليه، ولا يجب أن يخرج منه أي سائل عند عصره.

نصائح التخزين 

بعد الانتهاء من التجفيف، ضع الفاكهة في وعاء زجاجي كبير واتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوع وقم برج الوعاء يومياً، فهذه العملية تضمن توزيع الرطوبة المتبقية بالتساوي بين جميع الحبات وتمنع العفن.

  احفظ الفاكهة المجففة في أوعية محكمة الإغلاق في مكان بارد ومظلم وإذا كنت تخطط لتخزينها لأكثر من بضعة أشهر، يفضل وضعها في الثلاجة أو المجمد.

التين التين المجفف تجفيف التين طريقة تجفيف التين رمضان

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