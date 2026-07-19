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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار رودستر MX-5 موديل 2027 في السعودية.. صور

مازدا رودستر MX-5 موديل 2027
مازدا رودستر MX-5 موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا رودستر MX-5 موديل 2027، وتنتمي رودستر MX-5 لفئة السيارات الكوبيه، وظهرت بتعديلات ركزت على خفض الضجيج الخارجي، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مازدا رودستر MX-5 موديل 2027

محرك مازدا رودستر MX-5 موديل 2027

تحصل سيارة مازدا رودستر MX-5 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مازدا رودستر MX-5 موديل 2027

مازدا رودستر MX-5 موديل 2027

زودت سيارة مازدا رودستر MX-5 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، إطارات جديدة منخفضة الضجيج، وكاتم صوت أكبر بالإضافة إلى تحسينات في أنظمة السحب والعادم التي تشمل رنانات وأضلاع إضافية لتقليل الصوت، وبها نظام تعزيز صوت السحب Induction Sound Enhancer، وبها سقف قماشي رمادي، ولمسات داخلية باللونين الأسود والفضي، وجنوط Rays سوداء مقاس 16 بوصة.

مازدا رودستر MX-5 موديل 2027

بالإضافة إلي ان سيارة مازدا رودستر MX-5 موديل 2027 بها، ممتصات صدمات بيلشتاين مضبوطة من قسم مازدا سبيريت ريسينج، ومكابح بريمبو مع أقراص مهواة وكليبرات فضية، ونظام مساعدة Heel-and-Toe، وبها تعديل في نظام التحكم بناقل الحركة يسمح للمحرك بالوصول إلى محدد الدوران الإلكتروني دون تقييد، وحصلت على ضبط تعليق أكثر رياضية قليلًا ليناسب الإطارات الجديدة.

مازدا رودستر MX-5 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة مازدا رودستر MX-5 موديل 2027، تعديل مساند الرأس لتتوافق مع أحدث معايير سلامة المقاعد، وبها خاصية اللمس إلى الشاشة الوسطية مقاس 8.8 بوصة عند استخدام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو .

سعر مازدا رودستر MX-5 موديل 2027

تباع سيارة مازدا رودستر MX-5 موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 87 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات

مازدا رودستر MX-5 موديل 2027

بدأت مازدا كشركة لتصنيع الفلين في اليابان عام 1920 قبل أن تنتقل لصناعة الآلات والشاحنات، وأطلقت أول مركبة لها، شاحنة "مازدا-جو" ذات الثلاث عجلا، عام 1931، ورسخت الشركة أقدامها بإطلاق أول سيارة ركاب (R360 كوبيه) عام 1960، واشتهرت عالمياً بتطوير المحركات الدوارة والأداء الرياضي.

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