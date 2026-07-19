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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كهربائية خارقة.. ماذا تقدم سيارة دينزا Z9 GT؟

دينزا Z9 GT
دينزا Z9 GT
صبري طلبه

تواصل علامة دينزا تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية عالميًا من خلال تقديم طرازات تعتمد على أحدث تقنيات القيادة والطاقة، ويرجع تأسيس العلامة كشراكة بين BYD الصينية ومرسيدس بنز، قبل أن تصبح تحت إدارة BYD بالكامل. 

واتجهت دينزا خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع تشكيلتها لتشمل سيارات فاخرة تعتمد على أنظمة كهربائية متطورة، ويعد موديل Z9 GT أحد أبرز هذه الطرازات، إذ ينتمي إلى فئة السيارات الكهربائية ويقدم خيارات متعددة لمنظومة الحركة.

دينزا Z9 GT

أبعاد دينزا Z9 GT

تعتمد دينزا Z9 GT على هيكل بطول 5.195 متر، فيما يبلغ عرض السيارة 1.990 متر، بينما يصل الارتفاع إلى 1.480 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.125 متر، بينما تعتمد على عجلات قياس 21 بوصة مصنوعة من الألمنيوم.

تجهيزات دينزا Z9 GT

تحمل المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث يأتي مقعد السائق والمقعد الأمامي للراكب مع خاصية التعديل الكهربائي، بينما زودت السيارة بمقود متعدد الوظائف، كما تضم شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 17.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي.

وتحتوي دينزا Z9 GT على شاشة عدادات رقمية بقياس 13.2 بوصة، وشاشة إضافية أمام الراكب الأمامي بالمقاس نفسه، وتوفر السيارة نظامًا صوتيًا من Devialet يتكون من 20 سماعة، مع نظام تكييف أوتوماتيكي رباعي المناطق.

محركات دينزا Z9 GT

تتوفر السيارة بفئة EV RWD التي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية، وتعتمد على محرك كهربائي واحد مع نظام دفع خلفي وناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتبلغ القوة الإجمالية لهذه الفئة 496 حصانًا، بينما تستمد الطاقة من بطارية سعتها 102.33 كيلوواط ساعة، ما يتيح مدى قيادة يصل إلى 820 كيلومترًا، كما تبلغ السرعة القصوى 240 كيلومترًا في الساعة.

دينزا Z9 GT

دينزا Z9 GT نسخة الدفع الكلي 

تأتي فئة EV AWD بثلاثة محركات كهربائية مع نظام دفع كلي للعجلات، لتصل القوة الإجمالية إلى 1,140 حصانًا، وتعتمد هذه الفئة على بطارية بسعة 122.496 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 1036 كيلومترًا، بينما تبلغ سرعتها القصوى 270 كيلومترًا في الساعة.

وتقدم دينزا Z9 GT أيضًا بفئة PHEV الهجينة القابلة للشحن، والتي تعتمد على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يعمل بالتعاون مع ثلاثة محركات كهربائية.

ويولد محرك البنزين قوة تبلغ 204 أحصنة، في حين تصل قوة المنظومة الكهربائية إلى 858 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، لتوفر هذه الفئة خيارًا يجمع بين المحرك التقليدي والدعم الكهربائي.

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