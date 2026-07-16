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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة دينزا باو 5 موديل 2026 الهجين | صور

دينزا باو 5 موديل 2026
دينزا باو 5 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة دينزا عن طرازها الجديد دينزا باو 5 موديل 2026، وتنتمي باو 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

 دينزا باو 5 موديل 2026

محرك دينزا باو 5 موديل 2026

تحصل سيارة دينزا باو 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، ومحركين كهربائيين، ويولد المحرك الأمامي قوة 268 حصان، بينما يولد المحرك الخلفي قوة 383 حصان، وتنتج هذه المنظومة مجتمعة قوة إجمالية مرعبة تصل إلى 536 حصان، وعزم دوران يبلغ 760 نيوتن/ متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

 دينزا باو 5 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة دينزا باو 5 موديل 2026، بطارية سعة 31.8 كيلوواط/ساعة تمنحها مدى قيادة كهربائي خالص يصل إلى 90 كم/ساعة وعند دمج طاقة محرك البنزين، يصل المدى الإجمالي إلى 864 كم/ساعة .

مواصفات دينزا باو 5 موديل 2026

زودت سيارة دينزا باو 5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام DiSus-Pالهيدروليكي للتحكم في الهيكل والذي يسمح بتعديل ارتفاع السيارة بمقدار 140 مم، لتصل المساحة الخلوصية الأرضية القصوى إلى 310 مم، وبفضل رفع نظام التعليق تصبح زاوية الدخول 39 درجة وزاوية المغادرة 34 درجة مما يحمي الصداد والقطع السفلية عند تسلق الكثبان الرملية العالية.

 دينزا باو 5 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة دينزا باو 5 موديل 2026 بها، أنظمة الإغلاق الإلكترونية الميكانيكية التي تشتمل سيارة دينزا باو 5 على ثلاثة أقفال تفاضلية إلكترونية في الأمام والوسط والخلف، وبها نظام توزيع عزم الدوران المركزي يستجيب أسرع بـ 30 مرة من الأنظمة الميكانيكية التقليدية، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة معلومات ترفيهية وسطية ضخمة مقاس 15.6 بوصة، وبها ثلاجة بالكونسول .

تاريخ شركة دينزا في صناعة السيارات

 دينزا باو 5 موديل 2026

دينزا هي علامة تجارية فاخرة للسيارات الكهربائية والهجينة، تابعة بالكامل لشركة "بي واي دي" (BYD) الصينية للسيارات، وتأسست الشركة في عام 2010 كمشروع مشترك بين "بي واي دي" و"مرسيدس-بنز". 

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