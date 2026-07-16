شاهد | لكزس LS موديل 2027 السيدان

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس LS موديل 2027، وتنتمي LS لفئة السيارات السيدان الفاخرة، ودخل الجيل الخامس من LS الأسواق لأول مرة عام 2017، ليكمل عشرة أعوام من عمره خلال العام المقبل .

سيارة لكزس LS موديل 2027 الجديدة

محرك لكزس LS موديل 2027

تحصل سيارة لكزس LS موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3400 سي سي توين تيربو، بجانب محركين كهربائيين، وتنتج قوة إجمالية تصل إلي 354 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة لكزس LS موديل 2027 الجديدة

مواصفات لكزس LS موديل 2027

زودت سيارة لكزس LS موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، اعتماد شعار Lexus بالحروف على غطاء صندوق الأمتعة بدلاً من الشعار التقليدي، وتم إضافة سقف بانوراما زجاجي، وستحصل LS الجديدة على تحسينات في صلابة الهيكل، وتم إضافة مواد جديدة لامتصاص الاهتزازات، بهدف تحسين الإحساس بالتوجيه ورفع مستويات الراحة والعزل داخل المقصورة.

سيارة لكزس LS موديل 2027 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس LS موديل 2027 الجديدة بها، شاشتين مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام Lexus Safety System+ 4.0 ، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 14 بوصة العاملة بمنصة Arene.

تاريخ شركة لكزس في صناعة السيارات

سيارة لكزس LS موديل 2027 الجديدة

في عام 1989 تم الإطلاق العالمي في الولايات المتحدة بطرازين هما LS 400 و ES 250، وتأسيس شبكة وكلاء خاصة، وعام 1988 إحداث ثورة في فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة بإطلاق طراز RX 300 .

سيارة لكزس LS موديل 2027 الجديدة

وفي عام 2005 دخلت السوق الياباني المحلي كأول علامة تجارية يابانية فاخرة تباع في بلدها الأم، وتم إطلاق أول نسخة هجينة للسيارة RX، وفي عام 2009 تم إطلاق السيارة الخارقة الأيقونة LFA ذات محرك V10، وفي عام 2019 تم تحقيق إنجاز تاريخي ببيع السيارة رقم 10 ملايين عالمياً.