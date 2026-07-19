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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة تأديبية لـ 15 متهمًا بسبب 100 مخالفة بناء وتعد على أراضي زراعية بالقاهرة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 15 متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بأحد الأحياء التابعة لمحافظة القاهرة والجمعيات الزراعية الكائنة بذات النطاق للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يقارب مائة مخالفة بناء وتعدٍ على الأراضي الزراعية، في إطار الدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية، ومساءلة كل من يثبت إخلاله بواجبات وظيفته أو تقصيره في أداء المهام المنوطة به.

وشملت قائمة الاتهام أربعة من مهندسي التنظيم بالحي الحاليين والسابقين، وخمسة من مديري إدارة التنظيم الحاليين والسابقين، إلى جانب ستة من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية السابقين بعددٍ من الجمعيات الزراعية الكائنة بذات الحي.

وكانت النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو قد تلقت بلاغ محافظة القاهرة بشأن الواقعة، وخلال التحقيقات التي باشرها مدحت رجب رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار ولاء الدين توفيق مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنتين فنيتين لفحص المخالفات؛ الأولى من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، والثانية من مديرية الإصلاح الزراعي المختصة، كما استمعت إلى أقوال أعضاء اللجنتين واطلعت على التقارير الفنية التي أسفر عنها الفحص.

وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة عن وجود عدد كبير من مخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية داخل النطاق المكاني الخاضع لإشراف ومسؤولية المتهمين، قاربت نحو مائة مخالفة متنوعة، شملت إقامة مبانٍ دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وإجراء تعليات لعدد من العقارات بالمخالفة للاشتراطات البنائية المقررة قانونًا، فضلًا عن التعديات على الأراضي الزراعية وتجريفها وتبويرها والبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين، كلٌّ في حدود اختصاصاته الوظيفية وخلال فترة عمله، قد أهملوا في أداء واجباتهم الوظيفية وتقاعسوا عن القيام بأعمال المتابعة الدورية والمرور الميداني على المناطق محل مسؤوليتهم، ورصد المخالفات الواقعة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، الأمر الذي أسهم في استمرار تلك المخالفات وتفاقم آثارها.

كما أسفرت التحقيقات عن ثبوت إهمال بعض المتهمين في أداء واجبات الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال ما ثبت من مخالفات، بما يمثل إخلالًا جسيمًا بمقتضيات الوظيفة العامة والالتزامات القانونية الملقاة على عاتقهم.

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، كما أمرت بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات محل التحقيق، وبما يكفل إزالة آثارها وحماية الرقعة الزراعية ومنع تكرارها.

وتؤكد النيابة الإدارية أن حماية الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء تمثلان أحد المحاور الرئيسية للحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، لما تمثله الأراضي الزراعية من مورد قومي كأهم مقومات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما أن مخالفات البناء وما يرتبط بها من تعديات على الأراضي الزراعية تُشكل خطرًا بالغًا على أرواح المواطنين والتخطيط العمراني السليم، وتُلقي بأعباء جسيمة على مرافق الدولة وبنيتها التحتية، فضلًا عما تنطوي عليه من إهدار للمال العام والإضرار بالمصلحة العامة، الأمر الذي يقتضي مواجهة تلك المخالفات بكل حزم ومساءلة كل من يثبت تقصيره أو تقاعسه عن أداء واجباته القانونية في منعها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

النيابة الإدارية محافظة القاهرة الجمعيات الزراعية المحاكمة التأديبية الأراضي الزراعية

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