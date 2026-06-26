فوز المستشار الشافعي محمود صالح هواري بمنصب رئيس نادي النيابة الإدارية

أسفرت نتائج انتخابات رئاسة نادي هيئة النيابة الإدارية عن فوز المستشار الشافعي محمود صالح هواري بمنصب رئيس النادي، بعد حصوله على 786 صوتًا، متقدمًا بفارق 24 صوتًا عن أقرب منافسيه المستشار أحمد فاروق عبد الله، الذي حصل على 762 صوتًا، في واحدة من أكثر المنافسات الانتخابية تقاربًا وإثارة في تاريخ النادي.



شهدت انتخابات الرئاسة منافسة بين ستة مرشحين، هم المستشار الشافعي محمود صالح هواري، والمستشار طارق محمد بدر علي، والمستشار حمزة فؤاد حماد سعد، والمستشار رضا عبد الكريم عبد الغفار، والمستشار أحمد السيد خليفة، والمستشار أحمد فاروق عبد الله، وسط مشاركة واسعة من أعضاء الهيئة في عملية التصويت.

وجاءت النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة على النحو التالي:

المستشار الشافعي محمود صالح هواري: 786 صوتًا.

المستشار أحمد فاروق عبد الله: 762 صوتًا.

المستشار طارق محمد بدر علي: 468 صوتًا.

المستشار حمزة فؤاد حماد سعد: 389 صوتًا.

المستشار أحمد السيد خليفة: 281 صوتًا.

المستشار رضا عبد الكريم عبد الغفار: 226 صوتًا.

وأظهرت النتائج تقاربًا كبيرًا بين المرشحين الأول والثاني، حيث حُسمت رئاسة النادي بفارق 24 صوتًا فقط، وهو ما يعكس حدة المنافسة التي شهدتها الانتخابات حتى اللحظات الأخيرة من أعمال الفرز وإعلان النتيجة النهائية.

وكانت الجمعية العمومية لنادي هيئة النيابة الإدارية شهدت، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الهيئة للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات تنظيمية لإتمام العملية الانتخابية، قبل أن تعلن اللجنة المشرفة فوز المستشار الشافعي محمود صالح هواري برئاسة النادي للولاية الجديدة.