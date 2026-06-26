رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس إدارة نادي المستشارين

أدلى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، التي أُجريت بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وقد شهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية.

وتجسد مشاركة رئيس الهيئة وقياداتها حرص النيابة الإدارية على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تجمع أبناءها، وترسيخ قيم الانتماء والتواصل، في إطار من الاحترام المتبادل والتقاليد القضائية الراسخة.

ومن الجدير بالذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية قد أُجريت تحت إشراف من اللجنة العليا برئاسة المستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، وباستخدام برنامج التصويت الإلكتروني الخاص بالنيابة الإدارية؛ وذلك في إطار ما تتبناه الهيئة من توجهات داعمة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مجالات العمل، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية ودعم منظومة العمل القضائي والإداري.