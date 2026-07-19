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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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استعدى لرمضان واستغلي الصيف .. طرق تجفيف العنب لعمل الزبيب

تجفيف العنب
تجفيف العنب
اسماء محمد

ارتفعت في السنوات الماضية أسعار ياميش رمضان ومن بينها الزبيب الذي يضاف على أطباق عديدة ويمتلك فوائد صحية متعددة وهو يصنع من أنواع العنب الخالية من البذور أيا كان لونه.

نعرض لكم طريقة تجفيف العنب وعمل الزبيب في المنزل وفقا لما جاء في موقع The Spruce Eats.

 الاختيار والتجهيز

اختر عناقيد العنب الطازجة والناضجة ثم اغسل العنب جيداً بالماء البارد وأزل الحبات التالفة أو غير الناضجة.

المعالجة الحرارية 

 لضمان جفاف متساوٍ ولون جذاب للزبيب يمكنك وضع العنب في ماء مغلي لمدة 30 إلى 60 ثانية حتى تتشقق القشرة الخارجية قليلاً، ثم انقله فوراً إلى وعاء به ماء مثلج و هذه العملية تساعد في تسريع عملية التجفيف.

 التجفيف في الفرن

وزع حبات العنب على صينية مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافات بينها.

 اضبط الفرن على أقل درجة حرارة ممكنة (عادة حوالي 65-70 درجة مئوية) اترك باب الفرن موارباً قليلاً للسماح بمرور الهواء وتصريف الرطوبة وقد تستغرق العملية من 24 إلى 48 ساعة.

 حفظه لعدة أشهر 

ويتم حفظ الزبيب في مكان خال من الرطوبة وبعيدا عن الهواء والماء لحين شهر رمضان ويفضل وضعه داخل برطمان زجاجي محكم الغلق في مكان بارد ومظلم أو في الثلاجة مع رجه من حين لآخر حتى تتخلص من الرطوبة المتبقية.

تنبيه يكون الزبيب جاهزاً عندما ينكمش ويصبح قوامه مطاطياً ولكن ليس صلباً جداً.

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