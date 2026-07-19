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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يدعو لإدراج إيران في مشروع قانون عقوبات ضد روسيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إدراج إيران في مشروع قانون العقوبات ضد روسيا الذي وضعه السيناتور الراحل مؤخرا ليندسي جراهام.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا.. هذا ما أراده ليندسي، ولا بد من حدوثه. هذا أمر بالغ الأهمية".

وينص مشروع القانون على فرض رسوم بنسبة 500% على الدول التي تشتري النفط من روسيا، و تدعو النسخة المحدثة من مشروع قانون العقوبات الأمريكية ضد روسيا إلى خفض الرسوم الجمركية على أكبر 5 دول مستوردة للنفط والغاز الروسي من 500% إلى 100%، بما في ذلك الصين، و ذلك وفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

دونالد ترامب قانون العقوبات ضد روسيا إيران الجمهوريين رسوم النفط الرسوم الجمركية

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