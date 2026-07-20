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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سكالوني يشيد بميسي: الأفضل في تاريخ كرة القدم

ميسي
ميسي
رباب الهواري

أشاد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بقائد فريقه ليونيل ميسي، مؤكدًا أن ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر يظل استثنائيًا مهما تقدم به العمر، وأنه سيواصل اللعب طالما كانت لديه الرغبة في ذلك، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من زملائه والجماهير.


وقال سكالوني إن وصول ميسي إلى التاسعة والثلاثين من عمره لا يغيّر شيئًا من قيمته أو تأثيره، بل يزيد من حجم الإعجاب بما يقدمه، مشيرًا إلى أنه كان مقتنعًا دائمًا بأن قائد الأرجنتين سيستمر في الملاعب حتى يقرر بنفسه وضع نهاية لمسيرته، لأن قدراته وشغفه بكرة القدم لا يزالان حاضرين بقوة.

وأضاف أن جميع لاعبي المنتخب يقفون خلف ميسي ويدعمونه بكل ما يملكون، مؤكدًا أن وجوده يمنح الفريق ثقة كبيرة داخل الملعب، وأن الجميع يسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجله، تقديرًا لما قدمه طوال سنوات طويلة بقميص المنتخب.

وأوضح سكالوني أنه يتمنى أن يشعر ميسي بالفخر تجاه زملائه بعد ما قدموه، كما أعرب عن أمله في أن تكون الجماهير فخورة بالمنتخب وبما حققه اللاعب الأسطوري طوال مسيرته، مشددًا على أن ما قدمه للأرجنتين سيبقى محفورًا في ذاكرة كرة القدم.

وأكد مدرب المنتخب الأرجنتيني أن ميسي، من وجهة نظره، هو أعظم لاعب في تاريخ اللعبة، وأن هذا الرأي لن يتغير مهما تعاقبت الأجيال أو ظهرت أسماء جديدة، لأن ما حققه اللاعب من إنجازات وما أظهره من مستوى فني استثنائي يجعله في مكانة فريدة.

واختتم سكالوني تصريحاته بالتأكيد أن الأداء الذي قدمه ميسي في كأس العالم كان مذهلًا بكل المقاييس، لكنه أوضح أن تتويجه بالبطولة لم يكن العامل الذي صنع أسطورته، لأن مكانته التاريخية كانت قد ترسخت منذ سنوات طويلة بفضل موهبته وإنجازاته وتأثيره الكبير في عالم كرة القدم


 

ميسي الارجنتين اسبانيا كأس العالم

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