روبيو: نتطلع إلى فصل جديد في العلاقات الأمريكية الكولومبية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حرص الولايات المتحدة على مواصلة تعزيز العلاقات والشراكة مع كولومبيا وذلك بمناسبة عيد الاستقلال الوطني.

وقال روبيو، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده ملتزمة بلاده بدعم الأمن والازدهار والفرص في منطقة نصف الكرة الغربي، معربًا عن تطلع واشنطن إلى توسيع التعاون مع كولومبيا وفتح "فصل جديد" في العلاقات تحت قيادة الرئيس المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييلا.

واختتم روبيو بيانه بالتأكيد على تمنياته للشعب الكولومبي والجالية الكولومبية الأمريكية في الولايات المتحدة، معربًا عن ثقته بأن مستقبل كولومبيا يحمل مزيدًا من النجاحات.