تحركات برلمانية لدعم السياحة وتأمين الفضاء الرقمي .. تشريعات وحلول على الطاولة

شهد مجلس النواب تحركات جديدة لفتح عدد من الملفات التي تمس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من بينها تعظيم الاستفادة من مسار العائلة المقدسة باعتباره أحد أهم مشروعات السياحة الروحية، إلى جانب مواجهة تنامي الجرائم الإلكترونية والتنمر الرقمي، في إطار جهود تعزيز حماية المجتمع ومواكبة التحولات التكنولوجية.

وفي هذا السياق، طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بإعداد خطة وطنية متكاملة لتسويق مسار العائلة المقدسة عالميًا، مؤكدًا أن المشروع يمتلك مقومات تؤهله ليصبح أحد أبرز مقاصد السياحة الروحية على مستوى العالم، بما ينعكس على زيادة الحركة السياحية وتعظيم العائد الاقتصادي.

تحركات برلمانية لدعم التنمية وحماية المجتمع

ودعا أباظة إلى إطلاق منصة إلكترونية متعددة اللغات للترويج للمسار، وتنظيم فعاليات دولية سنوية، وإعداد برامج سياحية تربط بين محطات الرحلة والمقاصد الأثرية الكبرى، إلى جانب تدريب كوادر متخصصة للعمل في مجال السياحة الروحية.

وفي ملف الجرائم الإلكترونية، أكد النائب سيد حنفي طه أن الابتزاز الإلكتروني بات يمثل تهديدًا متزايدًا للأسر، خاصة مع استهداف الأطفال والفتيات عبر منصات التواصل، مطالبًا بإطلاق استراتيجية وطنية للتوعية، وتغليظ العقوبات، وإنشاء منصة موحدة لتلقي البلاغات وتقديم الدعم للضحايا.

كما تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تزايد حالات التنمر الإلكتروني بين طلاب المدارس والجامعات، داعيًا إلى تحرك حكومي عاجل يتضمن إدراج مفاهيم الأمان الرقمي في المناهج التعليمية، وإنشاء وحدات للدعم النفسي وتلقي الشكاوى داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد النواب أن تحقيق التنمية الشاملة لم يعد يقتصر على الاستثمار في المشروعات الاقتصادية والسياحية، بل يتطلب أيضًا توفير بيئة رقمية آمنة تحمي المواطنين، وتدعم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، من خلال تشريعات حديثة وبرامج توعية فعالة.