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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. وبدء تنفيذ بئر مياه شرب جديدة بمحطة مدينة الفرافرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لقاءً مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، و مصطفى محمد مدير الإتصال السياسي بالمحافظة؛ لبحث عددٍ من الملفات التي تمس احتياجات المواطنين ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

واستعرض اللقاء مستجدات ملف أراضي الجمعيات، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالملف، كما ناقشت المحافظ مع النواب عددًا من الطلبات والمقترحات المقدمة من المواطنين بمختلف المراكز، موجهةً بسرعة دراسة الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.

وتناول اللقاء كذلك متابعة ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، مع التأكيد على تيسير الإجراءات وسرعة إنهاء الملفات المستوفاة؛ تيسيرًا على المواطنين.

وأكدت المحافظ  على استمرار التنسيق والتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة الوصل مع المواطنين، بما يسهم في سرعة الاستجابة لمطالبهم ودفع جهود التنمية بمختلف أنحاء المحافظة.

بتكلفة تتجاوز 20 مليون جنيه.. بدء تنفيذ بئر مياه شرب جديدة بمحطة مدينة الفرافرة

في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتعزيز جاهزية البنية التحتية للمرافق الحيوية، وضمان استدامة خدمات مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين؛ وصول معدات حفر بئر مياه شرب جديدة إلى موقع محطة مياه الشرب بمدينة الفرافرة ، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ، إلى جانب توريد وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية، وربطها ببرج الأكسدة؛ بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشغيلية للمحطة، وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مياه الشرب.

وفي ضوء ذلك ، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، تنفيذ أعمال حفر بئر مياه شرب جديدة بعمق يصل إلى 1000 متر، ضمن خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2025/2026 ، على أن يتم الانتهاء من كافة مراحل المشروع خلال عام، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 20 مليون جنيه؛ وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة مياه الشرب، والارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الوادى الجديد تطلق تدريبات المشروع القومي للياقة البدنية للنشء والشباب تحت لياقة المصريين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن تنفيذ مبادرة اللياقة البدنية للنشء والشباب تحت شعار "لياقة المصريين"، وذلك في ضوء التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، متمثلة في إدارة التنمية الرياضية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية).

وذلك يومي الأثنين والخميس من كل أسبوع بمركزي التنمية الشبابية بالخارجة والداخلة، من سن 9: 14 للنشء و15: 25 سنة للشباب.

وقالت المديرية في بيان لها: التدريبات تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل تمارين الإحماء والإطالة، تدريبات القوة والتحمل، تدريبات السرعة والرشاقة، أنشطة التوازن والتركيز، بالإضافة إلى الألعاب الجماعية الهادفة، وذلك بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، ويهدف إلى رفع الكفاءة البدنية وتنمية القدرات الحركية للشباب والناشئين.

وأضافت المديرية أنه يأتى ذلك من منطلق اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة الممارسات الرياضية ورفع مستويات اللياقة البدنية بشكل عام والاهتمام بكافة فئات المجتمع العمرية.

وانه يتم تنفيذ المشروع تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادى الجديد، وتوجيهات محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

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