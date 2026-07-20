الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين وقطر وعُمان والأردن

أدان الأزهر الشريف الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، وتسببت في وقوع أضرار بعدد من المنشآت المدنية والحيوية، مؤكدًا رفضه لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن المدنيين، وتمس سيادة الدول العربية وسلامة شعوبها وأراضيها.

وأكد الأزهر - في بيان اليوم الإثنين - أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض مختلف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، مشددًا على ضرورة ضبط النفس وإعلاء صوت الحكمة، وتغليب لغة العقل ومصلحة المنطقة بأكملها، واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والسياسية.

ودعا الأزهر الشريف المولى- عز وجل- أن يحفظ دول الخليج العربي، وسائر الدول العربية والإسلامية، وأن يجنب شعوبها ويلات الصراعات والنزاعات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والسلام.