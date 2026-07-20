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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق الملا: الطاقة محور الاقتصاد العالمي والذكاء الاصطناعي سيضاعف الطلب على الكهرباء

المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب ووزير البترول السابق
المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب ووزير البترول السابق
محمود محسن

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب ووزير البترول السابق، أن الطاقة أصبحت حديث العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن ما يشهده العالم من تطورات لا يمكن فصله عما يحدث في مصر، لأن الطاقة تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، وترتبط بها مختلف القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة.

وأوضح "الملا" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"،  أن الحرب الأمريكية الإيرانية ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية ومن قبلها الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام الرئيسية، وهو ما انعكس بدوره على أسعار العديد من السلع، وفي مقدمتها القمح.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود المستورد دفع بعض الدول إلى تقليص الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج، الأمر الذي انعكس على أسعار المنتجات وقدرة الصناعات على المنافسة.

وأضاف أن بعض الدول الأوروبية اضطرت إلى إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم لمواجهة تحديات نقص الطاقة وارتفاع تكلفتها.

وأوضح الملا أن روسيا اتجهت إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل في قطاع الطاقة، و نجحت في دخول أسواق جديدة، من بينها الصين والهند بعد الحظر الأوروبي عليها، مؤكدًا أن الصين تُعد قوة اقتصادية كبرى والمنافس الأول للولايات المتحدة في العديد من القطاعات.

وأشار إلى أهمية التوسع في مجال العناصر الأرضية النادرة، لما تمثله من عنصر أساسي في الصناعات المستقبلية، خاصة المرتبطة بمراكز البيانات وأشباه الموصلات، مؤكدًا أن العالم مقبل على طفرة كبيرة في هذه الصناعات.

يعزز أهمية الوقود والطاقة 

واختتم الملا تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة العالمية خلال المرحلة المقبلة ستكون في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن مراكز البيانات تحتاج إلى كميات هائلة من الكهرباء، وهو ما يعزز أهمية الوقود والطاقة باعتبارهما ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي والعلمي خلال السنوات المقبلة.

طارق الملا لجنة الطاقة مجلس النواب البترول العالم

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