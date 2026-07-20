هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: إصابة سفينة بمقذوف مجهول قرب ميناء الفجيرة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تعرض سفينة لهجوم على بعد نحو 17 ميلًا بحريًا شرق مدينة دبا بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي.

وقالت الهيئة في بيان لها إن أفراد طاقم السفينة أبلغوا عن اصطدام مقذوف مجهول بالسفينة، ما أدى إلى حدوث أضرار في نظام التوجيه الخاص بها.

وأكدت أن جميع أفراد الطاقم على متن السفينة بخير.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت في وقت سابق أنها تلقت بلاغا باشتعال النيران في سفينة على بعد 8 أميال بحرية شمال غرب قرية كمزار في عمان.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه لم يتم التحقق من سبب الحريق، الذي اندلع الليلة الماضية، حتى الآن.

ونصحت الهيئة البريطانية، السفن بالمرور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكدة فتح تحقيق جراء الحادث.