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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يعلن سلامة الأوضاع بعد سقوط صاروخ إيراني

سقوط صاروخ بالاردن
سقوط صاروخ بالاردن
ملك ريان

أعلن الجيش الأردني أن صاروخاً إيرانياً سقط داخل الأراضي الأردنية دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة وأن جميع الأجهزة العسكرية والأمنية تعاملت مع الواقعة فور وقوعها وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضح الجيش أن فرق الاختصاص انتقلت مباشرة إلى موقع سقوط الصاروخ لإجراء عمليات التأمين والفحص، والتأكد من خلو المنطقة من أي مخاطر قد تهدد المواطنين أو الممتلكات، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد طبيعة الصاروخ ومسار سقوطه.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة المجال الجوي والحدود على مدار الساعة، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكداً جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وسيادتها.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متزايداً، ما يرفع من احتمالات تأثر بعض الدول المجاورة بتداعيات العمليات العسكرية وتبادل الهجمات. وفي هذا الإطار، شددت السلطات الأردنية على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

وأكد الجيش الأردني أن المؤسسات العسكرية والأمنية تعمل بتنسيق كامل لمتابعة المستجدات أولاً بأول، مع استمرار رفع درجة الجاهزية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استقرار الأوضاع، والحفاظ على أمن وسلامة الأراضي الأردنية في مواجهة أي تداعيات محتملة للأحداث الإقليمية


 

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