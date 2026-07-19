الصواريخ الإيرانية تجبر رحلة جوية للعودة إلى أدراجها قبل الوصول الى تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رحلة جوية قادمة من دبي بدولة الإمارات إلى "تل أبيب" اضطرت للعودة إلى أدراجها في الجو بسبب القصف الإيراني على أهدافا في مدينة العقبة الأردنية.

إعترضت منظومات الدفاع الجوي الأردنية ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة.

وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قائلا : فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي المملكة بعيداً عن التجمعات السكانية.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية بحسب تصريحات المصدر .

وأشار المصدر الأردني إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.



وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.