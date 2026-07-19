قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إسبانيا اليوم في نهائي كأس العالم 2026
سعر الدولار الآن في البنوك
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مصر والعالم
خالد الغندور: الزمالك يجهز مستحقات اللاعبين قبل انطلاق المعسكر.. وتأخر السداد وراء تأجيل المعسكر
سي بي إس نيوز: الجنديان القتيلان بهجوم إيران استهدفا قاعدة موفق السلطي بالأردن
ضربات عقابية.. وكالة تسنيم: مقاتلات أمريكية شنت غارات جديدة على مناطق بجزيرة قشم
سهام صالح: الأهلي يقترب من تجديد عقد إمام عاشور بعقد جديد ضخم
هيثم حسن يثير ملف مزدوجي الجنسية في اتحاد الكرة المصري .. تفاصيل
التفاصيل الكاملة لمصرع 3 شباب في تصادم ثلاث دراجات بخارية بالمنيا .. صور
بعد وفاته .. آخر تصريحات أحمد جلال عبد القوي تكشف أحلامه الفنية التي لم تكتمل
عضو بـ«الأعلى للثقافة»: ملف الطفل لم يعد أولوية ويحتاج مشروعًا قوميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو بـ«الأعلى للثقافة»: ملف الطفل لم يعد أولوية ويحتاج مشروعًا قوميًا

عضو
عضو
رحمة سمير

أكد الدكتور محمد فتحي، عضو لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، أن ملف الطفل في مصر لم يعد يحظى بالأولوية التي كان يتمتع بها خلال العقود الماضية، رغم كونه قضية أمن قومي واستثمارًا حقيقيًا في مستقبل الدولة، مشيرًا إلى أن مصر كانت تمتلك في فترات سابقة رؤية واضحة ومتكاملة لرعاية الأطفال.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، إن منظومة رعاية الطفل في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي كانت تعمل بصورة متكاملة، قبل أن تشهد فجوة كبيرة منذ أواخر العقد الأول من الألفية، موضحًا أن الجهود الحالية أصبحت موزعة بين عدد من الوزارات، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى التنسيق وتحقيق النتائج المرجوة.

وأضاف أن لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة بدأت إعداد مشروع بعنوان "الحالة الثقافية للطفل المصري"، يعتمد على استبيان ميداني يشمل مختلف المحافظات والقرى، بهدف رصد الواقع الثقافي للأطفال والتعرف على احتياجاتهم الفعلية، بما يسهم في وضع سياسات أكثر فاعلية.

وشدد على أن معالجة الأزمة تتطلب توحيد المسؤولية في جهة واحدة تتولى إدارة ملف الطفل، مؤكدًا أن توزيع الاختصاصات بين الوزارات أدى إلى غياب التنسيق وتراجع كفاءة الأداء.

وأشار إلى أن الطفل المصري لم يعد يجد مساحة حقيقية للتعبير عن نفسه عبر وسائل الإعلام التقليدية، فاتجه إلى منصات التواصل الاجتماعي لإنتاج محتواه الخاص، داعيًا إلى إنشاء منظومة متكاملة لرصد المحتوى الذي يقدمه الأطفال أو يُقدم إليهم، بما يضمن حمايتهم وتعزيز دورهم الثقافي.

وأوضح أن دور لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة يقتصر على تقديم المقترحات والسياسات والاستشارات، دون امتلاك صلاحيات تنفيذية، مؤكدًا أن النهوض بملف الطفل يتطلب إطلاق مشروع قومي متكامل يجمع بين وضوح الرؤية، وكفاءة الإدارة، وتوافر الإرادة السياسية.

الإعلام السياسات_الثقافية الاستبيان المجلس_الأعلى_للثقافة الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

سعر الدولار اليوم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي فوق الـ55 مليارًا

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

الطقس غدا - القبة الحرارية

الحرارة تلامس 50 درجة لأول مرة.. هل تتأثر مصر بالقبة الحرارية التي تضرب المنطقة؟

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

ترشيحاتنا

الشاب المنقذ بالغربية

تفاصيل إنقاذ حياة أسرة كاملة من حريق شقة سكنية بزفتي إثر ماس كهربائي

الشاب المنقذ بالغربية

شاب ينقذ حياة أسرة كاملة من حريق شقة سكنية بزفتي إثر ماس كهربائي | تفاصيل

المحافظ خلال اللقاء

محافظ جنوب سيناء يستمع لأهالي الجبيل: التنمية تُرسم بالحوار.. ومشروعات جديدة ترتقي بالقرية

بالصور

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان صيفي.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد