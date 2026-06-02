وكيل وزارة الصحة ببني سويف يعتمد نتائج امتحانات مدارس التمريض بنسبة نجاح تجاوزت 90%

اعتمد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العملية التعليمية وأعمال الامتحانات بالمدارس التابعة للمديرية.

وأوضح الدكتور محمد عبد القادر، مدير إدارة التدريب والمدارس، أن نسبة النجاح بلغت 92% لطلاب الصف الأول، فيما سجل طلاب الصف الثاني نسبة نجاح وصلت إلى 96%، ما يعكس مستوى التحصيل العلمي والجهود المبذولة من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وهنأ وكيل الوزارة الطلاب الناجحين وأسرهم بهذه النتائج المشرفة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية والمهنية، مؤكدًا حرص مديرية الصحة على دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى خريجي مدارس التمريض بما يسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لخدمة المنظومة الصحية.