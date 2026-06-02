فرج عامر : مصر تملك مهاجمًا موهوبًا بجانب حمزة عبدالكريم

أشاد رجل الأعمال فرج عامر بآداء أمير أبو العز لاعب منتخب مصر تحت ١٧ عاما بعد تألقه مع المنتخب أمام المغرب.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" لو فاكر إن مصر معندهاش غير مهاجم واحد شاب مصر عندها أكثر من مهاجم موهبة.

تابع :" مصر عندها مهاجم ثاني غير حمزة موهبة كبيرة اسمه أمير أبو العز مهاجم مونزا الإيطالى و منتخب مصر تحت 17 سنة.

أضاف :" لعب امبارح مع المنتخب فى أمم أفريقيا ضد المغرب هايل بجد و بيكسب كل الكرات المشتركة و كمان صنع هدف المنتخب في الشوط الأول.

أتوقع أن الفترة الجاية هيكون فى منافسة كبيرة بينه و بين حمزة عبدالكريم على مين يكون مهاجم المنتخب الأول ".