أحمد موسى: المنتخب فوق الجميع .. لا تقولي أهلي ولا زمالك

استنكر الإعلامي أحمد موسى الحملة الشرسة من بعض جماهير الكرة المصرية ضد منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام حسن قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم 2026، نتيجة خيارات بعض اللاعبين واستبعاد البعض من قائمة المنتخب، مؤكدًا أن هذا ليس منتخب الاهلي أو الزمالك.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «اسمه منتخب مصر.. لا هو منتخب الأهلي ولا منتخب الزمالك ولا منتخب بيراميدز ولا منتخب سموحة ولا هو منتخب حسام حسن».

وشدد قائلًا: «المنتخب فوق الجميع ويَجُب الجميع.. لا تقولي أهلي ولا زمالك».

وأوضح موسى قائلًا: «على مدار اليومين الماضيين ما أراه شيء لا يليق.. تجد بعض الجماهير بيشتموا حسام حسن وبيقولوا مش هنشجع المنتخب.. بناقص تشجيعك للمنتخب»، متسائلًا: «أيه الروح الوحشة دي.. شتيمة في اتحاد الكرة وشتيمة في الجهاز الفني.. وهذا لا يليق بجمهور الكرة».

وتابع موسى: «الشعوب كلها تدعم منتخبات بلادها وفي كل مكان.. ما يحدث عندنا لا يحدث في أي مكان في العالم».

وأردف: «تجد بعض الناس عندهم نفسنة لا تليق بجمهور كرة.. الروح الرياضية والمنتخب فوق الجميع»، مؤكدًا: «اللاعبون الذين تم اختيارهم في قائمة المنتخب هم من سيمثلون مصر في كأس العالم بغض النظر عن انتماءاتهم».

وأتم حديثه قائلًا: «تشجيع ودعم المنتخب في كأس العالم فرض عين على كل مصري».