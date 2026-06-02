الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ورقة رابحة لحسام حسن.. ضياء السيد: زيكو هيكرر تجربة جدو في مونديال 2026

مصطفى زيكو
أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر قد يكون أحد الأوراق المهمة في يد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال بطولة كأس العالم 2026.

وقال ضياء السيد، في تصريحات إذاعية، إن زيكو يمتلك مقومات تسمح له بتكرار تجربة محمد ناجي “جدو” مع حسن شحاتة في مونديال 2010، موضحًا أن اللاعب يمكن أن يكون عنصرًا مؤثرًا من على دكة البدلاء.

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق أن زيكو قد يشكل “ورقة رابحة” لحسام حسن في كأس العالم، نظرًا لقدراته الفنية وسرعته في تغيير شكل الهجوم عند مشاركته خلال المباريات.

وأشار ضياء السيد إلى أن امتلاك المنتخب لخيارات هجومية متنوعة يمنح الجهاز الفني مرونة كبيرة في التعامل مع مجريات المباريات، خاصة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم 
ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.
 

