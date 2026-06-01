تيشيرت ليفربول.. هدية خاصة من صلاح لـ زيكو بمعسكر الفراعنة

حرص النجم المصري محمد صلاح على إهداء قميص نادي ليفربول إلى لاعب منتخب مصر مصطفى “زيكو”، وذلك على هامش معسكر منتخب مصر الحالي.

وشهدت اللفتة أجواءً ودية بين الثنائي، في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بين نجوم الكرة المصرية داخل معسكر الفراعنة، حيث حرص صلاح على التقاط الصور التذكارية مع زيكو بعد تسليمه القميص.

يستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديا، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

ويخوض منخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، أول تدريباته صباح اليوم، استعداداً لمواجهة البرازيل ودياً، المقررة إقامتها يوم 6 يونيو في إطار الاستعداد لكأس العالم.

وكان المنتخب قد وصل إلى أمريكا، امس الاحد في السادسة صباحاً بتوقيت أوهايو.