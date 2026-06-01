انفجار خط مياه رئيسي في سوهاج.. وحالة من الارتباك المروري

شهدت مدينة طما بمحافظة سوهاج، اليوم، انفجارا في أحد خطوط المياه الرئيسية بأول شارع الثورة، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه إلى الشوارع المحيطة وإعاقة حركة المرور بالمنطقة.

وتسبب الكسر في تجمع المياه بمحيط موقع الحادث، وسط حالة من الارتباك بين المواطنين ، فيما تتابع الجهات المعنية الموقف للوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن الواقعة والبدء في أعمال الإصلاح اللازمة.

وناشد عدد من الأهالي الأجهزة المختصة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة التدخل لاحتواء الأزمة، ، تجنبا لوقوع خسائر مادية أو تعطيل مصالح المواطنين.

ويأتي هذا الحادث في ظل تكرار وقائع مماثلة بمدينة طما خلال الفترة الأخيرة، نتيجة كسور مفاجئة بخطوط المياه الرئيسية.