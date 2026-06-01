عبدالجليل: حسام حسن موفق في ضم حمزة عبدالكريم.. ومتفائل بمنتخب مصر

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن نجح في اتخاذ قرار جريء بضم حمزة عبدالكريم إلى صفوف منتخب مصر، مشيدًا بالرؤية الفنية للجهاز الفني قبل المشاركة في كأس العالم.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "حسام حسن موفق في اختياره لحمزة عبدالكريم، ومش أي مدرب يملك الجرأة لاتخاذ مثل هذا القرار".

وأضاف: "كنت أرشح أحمد ياسر ريان للانضمام إلى صفوف منتخب مصر، لما يملكه من إمكانات وقدرات فنية جيدة".

وأبدى عبدالجليل تفاؤله بمشوار المنتخب في البطولة، قائلًا: "متفائل بمنتخب مصر في كأس العالم، وإن شاء الله هنقدم أداءً جيدًا بسبب الروح الرائعة الموجودة بين اللاعبين".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الروح الإيجابية والترابط بين اللاعبين ظهرا بشكل واضح منذ تواجد البعثة في المطار، وهو أمر يمنح الجماهير الثقة قبل انطلاق منافسات البطولة".