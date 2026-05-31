الأثنين أم الثلاثاء؟.. موعد عودة الموظفين والبنوك والمدارس للعمل

مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يترقب جميع الموظفين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص مد عطلة عيد الأضحى، رغم أن مجلس الوزراء أعلن منح الجميع إجازة لمدة 6 أيام متواصلة لهذا العيد، والتي تعد أطول عطلة رسمية خلال العام الجاري 2026 .

انتهاء إجازة عيد الأضحى 2026 رسميًا

وبحسب قرار مجلس الوزراء تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك رسميًا يوم الأحد 31 مايو 2026

وجاءت الإجازة هذا العام لمدة 6 أيام متواصلة، ما جعلها واحدة من أطول فترات الراحة للعاملين في الدولة خلال 2026.

موعد عودة المصالح الحكومية للعمل

ومن المقرر أن تعود جميع المصالح الحكومية والهيئات الخدمية إلى العمل بشكل طبيعي اعتبارًا من صباح الإثنين 1 يونيو 2026

وتستأنف الجهات الحكومية تقديم خدماتها للمواطنين، بما يشمل:

السجل المدني

مكاتب البريد

وحدات المرور

المصالح الخدمية المختلفة

المدارس والإدارات التعليمية (وفق الجداول الرسمية)

موعد عودة الموظفين إلى العمل

ووفقاً للحسابات الزمنية وقرار رئاسة مجلس الوزراء، فإن الموعد الرسمي لانتهاء العطلة واستئناف العمل في كافة الوزارات، الهيئات الحكومية، وشركات القطاع العام سيكون غدًا الإثنين 1 يونيو.

وبالنسبة للقطاع الخاص، صدر قرار وزير العمل الذي جاء متوافقاً مع قرارات مجلس الوزراء، لتوحيد الإجازة لجميع العاملين في الدولة، مع إجازة صياغة توافقية تسمح لأصحاب الأعمال بتشغيل العمال في أيام الإجازة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، مقابل تعويض مادي عادل (أجر مضاعف) بحسب ما ينص عليه قانون العمل.



موعد عودة العمل بالبنوك

ويبدأ العمل في البنوك المختلفة بدءًا من غدا الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التي حصل عليها العاملون في القطاع المصرفي وفقا لقرارات البنك المركزي الخاصة بالعطلات الرسمية.

5 أيام عطلات خلال يونيو 2026

ومع بداية شهر يونيو يترقب المواطنون عددا من الإجازات والعطلات الرسمية، حيث يشهد الشهر 5 أيام راحة متنوعة بين العطلات الأسبوعية والمناسبات الوطنية.

وتشمل الإجازات المرتقبة 4 أيام جمعة، بالإضافة إلى إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي تمنح للعاملين بالجهات الحكومية وعدد من القطاعات المختلفة كعطلة رسمية مدفوعة الأجر.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة في وقت لاحق تفاصيل تطبيق إجازة ثورة 30 يونيو، وما إذا كانت ستمنح في موعدها الرسمي أو يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وفقا للسياسة المتبعة في تنظيم الإجازات الرسمية.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر 1973.