قداسة البابا تواضروس يلتقي مجموعة شباب من كنيسة السيدة العذراء بمونتريال

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، مجموعة من شباب كنيسة السيدة العذراء بمونتريال، كندا، برفقة القس تادرس المصرى كاهن الكنيسة ذاتها، والذين جاؤوا إلى مصر في زيارة بهدف الخدمة، وكذلك زيارة عدد من المعالم الأثرية المصرية القديمة، والأديرة والكنائس القبطية الأثرية.

أثنى قداسة البابا خلال اللقاء، على الخدمات التي قدموها، للأطفال، في بعض الكنائس في مصر، مشيدًا بحرصهم على زيارة الآثار المصرية والتعرف أكثر على تاريخ وطنهم الأم، وتاريخ كنيستهم، من خلال زياراتهم لعدد من الأديرة والكنائس الأثرية، مثنيًا على اللفتة المميزة التي أقدموا عليها بارتدائهم زي موحد تظهر فيه صورة القديسة مريم العذراء وبعض الرسومات الفرعونية.

كما حدثهم قداسته عن تاريخ مصر وحضارتها، وطبيعة شعبها الفريدة.