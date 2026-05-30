قداسة البابا تواضروس يلتقي مجموعة خدام من مونتريال

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من خدام كنيسة القديسين بطرس وبولس بمونتريال في كندا، برفقة القس بيتر سعد، كاهن الكنيسة ذاتها، والذين جاؤوا إلى مصر في زيارة بهدف الخدمة، وكذلك زيارة عدد من المعالم الأثرية المصرية القديمة، والأديرة والكنائس القبطية الأثرية.

وأشاد قداسة البابا خلال لقائه معهم، بالخدمات التي قدموها، والتي ركزت بشكل أساسي على خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في إيبارشية طهطا وجهينة، وكذلك بزيارتهم للآثار والتعرف أكثر على تاريخ وطنهم الأم، وأيضًا بزيارة الأديرة والكنائس الأثرية التي تحمل إرثًا روحيًّا ممتدًّا من صلوات أناس الله القديسين.

كما حدثهم قداسته عن تاريخ مصر العريق، وأهميتها من مختلف النواحي وطبيعة شعبها الفريدة، لافتًا إلى أن أعضاء المجموعة بالتأكيد لاحظوا وعايشوا هذه المعاني من خلال الزيارة، التي دعاهم قداسته لتكرارها قريبًا.